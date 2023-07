Kenny Flowers et Malibu lancent une collection limitée « Escape »

Kenny Flowers et Malibu s’associent pour une édition limitée S’échapper Portez une collection capsule composée de fanfaronnades d’élite au bord de la piscine.

Malibu Rum porte l’héritage de la Piña Colada sur son dos. La boisson connaît une course estivale d’élite en 2023 et continuera probablement sa domination dans un avenir prévisible. Pour célébrer ce mouvement et la journée nationale de la Piña Colada, Malibu s’est associé à Kenny Flowers pour une collection capsule.

Les fleurs de Kenny et Malibu S’échapper La collection Wear se compose d’un Colada Sarong, d’une chemise à manches courtes et d’une chemise de villégiature à manches longues. Ces articles sont très certainement fabriqués en pensant à vos prochaines vacances. Les couleurs vives mélangées à l’image Pina permettront au serveur de savoir exactement ce que vous commandez. Si vous visitez un paradis tropical, vous devriez être habillé pour l’occasion. Cependant, la meilleure partie est que l’imprimé et la coupe sont intemporels et incarnent les vacances, le luxe et le soleil. Vous pouvez saisir la collection maintenant sur Site officiel de Kenny.

La course estivale de Malibu et The Piña Colada passe non seulement par la mode mais aussi par la musique. Dj Cassidy, Shaggy et Rayvon viennent de sortir leurs interprétations de « If You Like Piña Coladas » de Rupert Holmes. Ce morceau est parfait pour votre bande-son en sirotant Colada.