Kenny Chesney rend hommage à son défunt chien Ruby avec la sortie de la chanson “Da Ruba Girl”

Kenny Chesney rend hommage à son regretté chien Ruby avec la sortie de sa chanson “Da Ruba Girl”.

L’auteur-compositeur-interprète a d’abord publié sur Instagram le décès de son chiot dimanche.

“Aujourd’hui, nous avons perdu Da Ruba Girl. Ruby a vécu sa vie sans rien tenir contre personne… Tu étais une très bonne fille. Nous t’aimions et merci de nous avoir appris à aimer inconditionnellement. Tu étais le paradis d’un chien.” Chesney a déclaré dans son post Instagram.

L’interprète de “Get Along” a publié jeudi une vidéo sur Instagram, dans laquelle il a annoncé qu’il publierait vendredi la chanson “Da Ruba Girl” sur toutes les plateformes de streaming en l’honneur de Ruby.

“Certains d’entre vous savent probablement maintenant, si vous avez prêté attention à nos plateformes de médias sociaux, que nous avons perdu Da Ruba Girl. Ruby était un chien incroyable. Elle signifiait beaucoup pour beaucoup de gens, et j’ai écrit une chanson il y a plusieurs années de notre vie avec Ruby, de ma vie avec Ruby et de ce qu’elle signifiait pour moi”, a commencé Chesney.

La chanson a déjà été jouée sur la chaîne Sirius XM de Chesney, No Shoes Radio, mais n’a jamais été diffusée sur d’autres plateformes auparavant.

Il a poursuivi: “Nous jouons cette chanson depuis plusieurs années maintenant sur No Shoes Radio, ma chaîne Sirius XM, et au fil des ans, nous avons reçu de nombreuses demandes pour que nous la mettions à la disposition des gens. Et je ne suis pas Je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas fait, mais maintenant nous le sommes. Nous rendons “Da Ruba Girl” disponible en téléchargement et sur tous les services de streaming à partir de demain et j’en suis très excité.”

Tous les profits de la chanson aideront d’autres chiens, car l’argent sera remis à Stray Rescue of St. Louis.

“Ce qui m’excite le plus, c’est que la vie de Ruby signifie quelque chose. Vous savez, c’était une Pitbull, comme je l’ai dit, ce qui signifiait qu’elle vivait avec un certain nombre de préjugés qui accompagnaient cela. La vie de Ruby va de donner au suivant, si vous voulez, à travers cette chanson, car tous les bénéfices iront au Stray Rescue of St. Louis”, a révélé Chesney. “Je suis très fier de cela, et je suis très heureux que la vie de Ruby puisse signifier quelque chose, et signifier quelque chose pour beaucoup d’autres chiens… Elle sera connue dans le monde entier sous le nom de ‘Da Ruba Girl .'”

“Da Ruba Girl” est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. En plus de la sortie de la chanson, Chesney a également annoncé récemment sa tournée “I Go Back” avec Kelsea Ballerini, qui débutera en mars.