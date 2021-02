Kenny Chesney pleure la perte d’un ami après un accident d’hélicoptère

La star de la country s’est rendue sur Instagram pour partager la triste nouvelle.

« Aujourd’hui, je dois dire un adieu très dur à mon amie Maria Rodriguez dans les îles Vierges. Maria et d’autres ont été tuées aujourd’hui dans un accident d’hélicoptère à Saint-Thomas. Elle était une amie chère pour moi et pour notre communauté insulaire. » a écrit.

«Je vole avec Maria depuis plus de 15 ans et nous avons partagé beaucoup de rires et beaucoup de vie ensemble. Elle a toujours été la première personne que j’ai vue quand j’ai atterri et la dernière personne à qui j’ai dit au revoir quand je quittais l’île. Je suis sûr que ça va me manquer. Il est juste de dire que je ne pourrai plus jamais retourner aux îles Vierges sans ressentir sa perte. Elle faisait tellement partie de ma vie insulaire. Alors, au revoir, ma douce amie. Je suis ravi que nos chemins se soient croisés de ce côté. A bientôt de l’autre. «

Rodriguez était pilote d’hélicoptère et bien que l’on ne sache pas comment ils se sont rencontrés, Chesney a parlé de passer du temps dans les îles Vierges.