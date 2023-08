Kenny Chesney et John Rich révèlent la clé de la domination actuelle de la musique country : c’est de la « vraie musique »

La musique country vit une sorte de moment de Cendrillon avec Morgan Wallen, Jason Aldean et même le nouveau venu Oliver Anthony revendiquant la première place du Billboard100 avec son succès viral.

Bien qu’il semble que le succès du country ne soit qu’un conte de fées récent devenu réalité, le genre est un son incontournable dans les foyers, à la radio et joué en direct sur les scènes à travers l’Amérique depuis des décennies.

Kenny Chesney a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que la montée en popularité n’est pas si soudaine après tout, « les gens sont tout le temps tellement attirés par la musique country ». John Rich a supposé que les auditeurs étaient simplement attirés par la « vraie musique » du fond du cœur.

« L’essence de l’intemporalité définit la musique country. Alors que les fans adoptent de plus en plus les plateformes de streaming, leurs habitudes d’écoute propulsent les artistes country dans les charts », Holly Bairdexpert en branding d’artiste et en communication de crise, a déclaré à Fox News Digital.

« L’authenticité de la musique country transparaît, enracinée dans des récits sur la famille, la foi et le parcours de la vie », a déclaré Baird. « À mesure que le genre évolue et résonne à travers les générations, son influence renouvelée témoigne de son attrait durable. »

Le troisième album de Wallen, « One Thing At a Time », a fait ses débuts au n°1 du Billboard200 en mars et a occupé la première place pendant six mois. Il rejoint actuellement Luke Combs et la sensation Internet Oliver Anthony dans les trois premières places du Billboard100.

« La montée en popularité et l’influence de la musique country est indéniable, faisant écho aux tendances croisées des années 90, lorsque des artistes comme Garth Brooks ont fait leur marque sur les stations pop », a déclaré Baird. « Aujourd’hui, la musique country se croise à nouveau de manière transparente, portée par des collaborations avec des artistes de genres divers. Des exemples notables incluent des partenariats comme Florida Georgia Line et Nelly, P!nk et Keith Urban, et Kelsea Ballerini avec Halsey. »

Le pays a connu un boom du streaming audio au cours de la seule année dernière. L’Artist & Genre Tracker de Luminate Research a montré que le fan moyen de musique country passait 7 % plus de temps à écouter de la musique via la radio terrestre qu’un consommateur américain typique, mais les fans de Wallen (principalement composés de GenZ et de millennials) considèrent généralement le streaming comme leur source n°1. pour la musique.

« En ce qui concerne la musique country, en particulier, le monde découvre les chansons et plus particulièrement les histoires racontées par ces chansons », Guy Blakemembre fondateur et associé directeur de Granderson Des Rochers, LLC, a déclaré à Fox News Digital.

« Les histoires racontées dans les chansons country s’adressent au public d’aujourd’hui avec des messages plus larges et diversifiés. Il y a beaucoup de messages différents en jeu qui parlent de la culture et de l’éducation des gens, des défis qu’ils ont rencontrés et de qui ils ont aimé. Ces messages trouvent aujourd’hui un écho auprès d’un public plus jeune. »

Blake a ajouté : « Le genre lui-même a de multiples facettes. La musique country est plus large aujourd’hui que par le passé. Il y a des éléments de musique traditionnelle, mais il existe aussi des styles non traditionnels qui incorporent du blues comme Chris Stapleton ou Morgan Wallen, ou de la country pop. comme Taylor Swift. »

Le dernier album de Wallen représentait près de 10 % de tous les flux audio country à la demande depuis sa sortie en mars et a recueilli 2,26 milliards de streams (le total hebdomadaire le plus élevé jamais enregistré pour le streaming audio country américain pour la semaine se terminant le 1er juin.)

Swift est resté dans les charts Billboard pendant près de 500 semaines et a récemment obtenu le statut d’avoir plus d’albums n°1 que n’importe quelle femme dans l’histoire.

Son dernier album réenregistré, « Parlez maintenant (version Taylor) » a officiellement fait ses débuts au sommet du Billboard 200 en juillet. Le catalogue est son 12ème album à atteindre la première place.

« Des artistes de diversité raciale entrent également en jeu, comme Kane Brown et Mickey Guyton, s’adressant à un tout autre type de public et apportant une diversité à la musique country qui peut s’adresser à une culture encore plus large », a déclaré Blake. « En fin de compte, il y a quelque chose pour tout le monde dans la musique country, comme cela a toujours été le cas, mais de plus en plus de gens réalisent qu’il ne s’agit pas seulement d’un genre bidimensionnel. »

Blake a ajouté : « En fin de compte, le message de la musique country est constitué d’histoires réelles. Nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord avec le message et ce qui est dit dans la country, ou dans n’importe quel genre musical, mais cela parle à l’artiste et à son histoire, ce qui est une belle chose. « .

Chesney n’est pas surpris que le country soit un produit si prisé : il a vu des millions de fans chanter ses chansons lors de ses concerts au cours des 18 dernières années. Cependant, l’interprète de « When the Sun Goes Down » ne dirait pas que la musique country est devenue un phénomène plus important que ce qu’il connaît déjà.

« Peut-être à cause du streaming et de quelques chansons brûlantes, j’ai l’impression que c’est maintenant, mais la vérité est que j’ai joué dans 18, 21, 24 stades par été depuis 2006 », a déclaré Chesney. « Même quand nous ne l’étions pas, j’ai vu beaucoup d’artistes vendre beaucoup de billets, mettre beaucoup de sourires sur les visages des gens. »

Il a ajouté : « Parfois, je pense que les médias ne prêtent pas attention au ‘survol’, donc ils n’ont aucune idée de ce qui arrive aux gens qui aiment cette musique. No Shoes Nation (les adeptes dévoués de Chesney) est une chose réelle : passionnée. , des gens qui travaillent dur, s’amusent et aiment la vie et qui savent passer un bon moment. »

Chesney a deviné que quelques artistes country pourraient « atterrir dans les charts pop grâce au streaming », a-t-il également estimé : « Je parie qu’il y a un groupe d’artistes country qui vendent plus de billets que certains des grands groupes de streaming.

« Donc, si vous mesurez au-delà de la quantité de gens qui écoutent quelque chose – et c’est une chose incroyable – mais regardez qui dépense de l’argent, qui fait le voyage, lutte contre la circulation (même si lors de nos émissions, les gens heurtent ceux qui se garent). beaucoup, organisez des barbecues et la fête commence tôt !), passer du temps au soleil toute la journée », a déclaré Chesney.

« Pour moi, cela signifie que la musique country a toujours été en bonne santé. C’est la façon dont les gens la voient qui passe peut-être à côté de la popularité réelle de ce genre. »

John Rich a récemment auto-publié son album « The Country Truth » sur Rich Records, avec des titres comme « I’m Offended », « Progress » et « Shut up About Politics ». Il a félicité Jason Aldean et Oliver Anthony pour leurs approches simples en matière de connexion avec les fans.

Anthony connaît un succès soudain après être devenu le premier artiste à faire ses débuts au numéro 1 cette semaine sans aucun historique préalable dans les charts avec son hymne politique « Rich Men North of Richmond ».

Anthony, un ancien ouvrier d’usine de Virginie dont le nom complet est Christopher Anthony Lunsford, est devenu une sensation virale la semaine dernière avec sa chanson révolutionnaire détaillant ses frustrations à l’égard du pays. Depuis, il a accumulé plus de 30 millions de vues sur YouTube et a également refusé une Contrat record de 8 millions de dollars .

« Les gens se rendent compte que ce qu’ils pensaient être vrai ne l’est probablement pas », a déclaré Rich. « Donc, quand des chansons sortent qui disent réellement la vérité – ce n’est pas un angle marketing, ce n’est pas quelqu’un qui a inventé quelque chose dans une grande entreprise et a essayé de le présenter à l’auditeur américain – alors qu’il s’agit de vraie musique définie d’une manière réelle. d’un endroit réel dans le cœur de quelqu’un. Eh bien, frère, c’est ce qu’on appelle la vérité.

« Et la vérité ne peut pas être arrêtée, et donc quand les gens sont exposés à la vérité après avoir menti pendant si longtemps, ils réagissent en masse. C’est pourquoi je pense que vous voyez toutes ces chansons en haut des charts. »