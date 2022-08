Kenny Chesney “dévasté” après la mort d’un fan lors d’un concert : “La vie est précieuse”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kenny Chesney a été “dévasté” après avoir appris qu’un fan était mort alors qu’il assistait à l’un de ses concerts dans le Colorado.

Chesney, 54 ans, s’est produit samedi au Empower Field de Mile High à Denver. Une femme est décédée après la représentation après être tombée d’une balustrade d’escalator, selon plusieurs rapports.

La femme était assise sur la balustrade de l’escalator avant de tomber dans le hall en contrebas, a déclaré la police au Denver Post.

KENNY CHESNEY CONTINUE DE MONTRER ALORS QUE SON DOIGT SAIGNANT EST BANDÉ

La police ne pense pas qu’elle ait été poussée et enquête sur le décès d’un accident, a rapporté le média.

La femme n’a pas été identifiée par les autorités.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances aux proches de la femme impliquée dans l’incident tragique”, a déclaré un communiqué d’Empower Field à Mile High.

Chesney a déclaré au point de vente qu’il était “dévasté” après avoir appris la mort de la femme.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai été dévasté d’apprendre la perte de quelqu’un après notre émission”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Il y avait eu tellement de joie, tellement de cœur venant des habitants de Denver la nuit dernière – et entendre cela est déchirant.”

“La vie est précieuse. Partager la musique nous rapproche et cet amour que nous partageons nous rend tellement plus. Pour la dame qui est venue partager cet amour, il n’y a pas de mots. Pour la perte de ses amis et de sa famille, je pleure avec eux et pour eux .”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Chesney compte huit autres arrêts dans sa tournée “Here and Now Tour”. Il terminera la série de concerts à Foxboro, Mass.