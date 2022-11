Kenny Chesney annonce 2023 ‘I Go Back Tour’ avec l’invité spécial Kelsea Ballerini

Kenny Chesney part en tournée en 2023.

Le chanteur country à l’origine de chansons à succès comme “She Thinks My Tractor’s Sexy”, “American Kids”, “Get Along” et “When the Sun Goes Down” a annoncé sa tournée “I Go Back Tour” en 2023, pour laquelle les fans peuvent acheter des billets à partir de 10 h le vendredi 2 décembre.

La tournée de 21 étapes commence le 25 mars à State College, Pennsylvanie, et se terminera le 22 juillet à Des Moines, Iowa.

Cette annonce intervient après la tournée “Here and Now Tour” de Chesney, où il a joué dans divers stades à travers le pays à l’été 2022. Sa tournée 2023 sera un peu différente, avec des arrêts dans différents lieux.

“Quand une année est aussi chaude et vivante que l’était 2022, vous ne voulez pas essayer de retrouver cette magie. Ou peut-être que c’est moi. J’ai toujours les sons des moteurs diesel et No Shoes Nation dans ma tête”, Chesney dit via son site web.

“Et cela m’a fait demander:” Que pourrais-je faire d’autre? Qu’est-ce qui me mettrait autant dans la musique et donnerait à No Shoes Nation une autre raison de croire? Comment pouvons-nous atteindre ces personnes qui ne viendraient peut-être pas spectacles de stade, qui vivent un peu à l’écart des sentiers battus, mais qui aiment tout autant cette musique”, a poursuivi Chesney.

“Et c’est là que ça m’a frappé: ‘Je reviens.’ Cette chanson parle de garder toutes ces choses qui vous ont façonné très proches, de reconnaître à quel point elles sont spéciales – et de les garder en vie de toutes les manières possibles. Alors, j’ai décidé que plutôt que de simplement répéter ce que nous avons fait, je voulais prendre ce groupe et ces chansons dans beaucoup de villes où nous avons joué en montant ! Appelons la tournée I Go Back – et faisons exactement cela”, a déclaré le chanteur country sur son site Web.

Rejoindre Chesney lors de sa tournée de 2023 est la chanteuse country derrière “If You Go Down (I’m Goin’ Down Too)”, Kelsea Ballerini, qui a sorti son nouvel album, “Subject to Change” en septembre 2022.

Dates de tournée de Kenny Chesney 2023 :

25 marsBryce Jordan Center, State College, Pennsylvanie

30 marsIntrust Bank Arena, Wichita, Kansas

le premier avrilCentre Paycom, Oklahoma City, Oklahoma

6 avrilMohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut

8 avrilMohegan Sun Arena à Casey Plaza, canton de Wilkes-Barre, Pennsylvanie

12 avrilLegacy Arena au BJCC, Birmingham, Alabama

14 avrilAmphithéâtre Daily’s Place, Jacksonville, Floride

16 avrilTortuga Music Festival, Fort Lauderdale, Floride

25 avrilRupp Arena, Lexington, Kentucky

27 avrilBon Secours Wellness Arena, Greenville, Caroline du Sud

29 avrilGreensboro Coliseum, Greensboro, Caroline du Nord

4 maiVibrant Arena à The Mark, Moline, Illinois

Le 6 maiArène Van Andel, Grand Rapids, Michigan

9 maiLe Centre Alerus, Grand Forks, Dakota du Nord

11 maiDenny Sanford Premier Center, Sioux Falls, Dakota du Sud

Mai 13Pinnacle Bank Arena, Lincoln, Nebraska

18 maiAllen County War Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana

20 maiCentre Ford, Evansville, Indiana

25 maiCredit One Stadium, Charleston, Caroline du Sud

27 maiLe quai, Orange Beach, Alabama

22 juilletHy-Vee Indy Race, Des Moines, Iowa