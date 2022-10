Kenney n’est pas le premier à partir au milieu des conflits

EDMONTON –

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a annoncé en mai qu’il quitterait ses fonctions de chef du Parti conservateur uni après avoir reçu un soutien de 51,4 % lors d’un examen de la direction. Kenney a déclaré que le résultat ne montrait pas suffisamment de soutien pour qu’il reste et qu’il se retirerait lorsqu’un nouveau chef pourrait être choisi. Un nouveau chef et premier ministre doit être élu jeudi. Voici quelques anciens premiers ministres de l’Alberta qui ont démissionné au milieu de conflits entre les partis :

Ralph Klein (1992-2006):

Le sympathique ancien maire de Calgary a mené les progressistes-conservateurs de l’Alberta à quatre gouvernements majoritaires consécutifs. Mais vers la fin de son mandat, la popularité de Klein a été secouée par des mesures d’austérité, des conflits de travail et des questions sur son comportement. Il a obtenu un soutien de 55 % lors d’un examen de la direction en mars 2006 et a démissionné plus tard cet automne.

Ed Stelmach (2006-2011):

Stelmach a remporté une victoire par derrière pour remplacer Klein en tant que chef du parti et premier ministre. Un examen des taux de redevances pétrolières et gazières l’année suivante a suscité la colère de nombreux milieux. Bien qu’il ait mené les PC à une majorité écrasante lors des élections de 2008 et qu’il ait obtenu une approbation de 77 % lors d’un examen de la direction en 2009, certains membres du caucus ont contesté sa gestion de l’économie. Début 2011, il a annoncé qu’il ne se représenterait pas.

Alison Redford (2011-2014) :

Redford est devenue la première femme premier ministre de l’Alberta lorsqu’elle a succédé à Stelmach à la tête. Les PC ont remporté la majorité aux élections de 2012, malgré les prédictions selon lesquelles ils seraient renversés par le parti de droite parvenu Wildrose. Elle aussi a obtenu le soutien de 77 % du parti lors d’un examen de la direction. Mais les révélations de dépenses de voyage somptueuses – comme 45 000 $ pour assister aux funérailles de Nelson Mandela en Afrique du Sud – ont conduit à la perte de Redford. Après des semaines de troubles au caucus, elle a démissionné en mars 2014.

Jim Prentice (2014-2015):

L’ancien ministre respecté du cabinet fédéral a quitté la politique pour le secteur privé, pour retourner dans la mêlée pour une course à la tête du PC. Il a facilement remporté le leadership, mais son parti a subi une défaite historique face aux néo-démocrates lors des élections de 2015, mettant fin à plus de quatre décennies de règne du PC dans la province. Prentice a démissionné de ses fonctions de chef de parti et de député le soir des élections après que son parti se soit retrouvé à la troisième place.