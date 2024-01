Kenneth Smith devient la première personne aux États-Unis à être exécutée par azote gazeux

Un homme de l’Alabama a été exécuté jeudi soir, devenant ainsi la première personne aux États-Unis à mourir à cause de l’azote, selon le gouverneur Kay Ivey.

Kenneth Smith, 58 ans, condamné à mort pour son rôle dans l’affaire Complot de meurtre contre rémunération de 1988 de l’épouse d’un pasteur, devait initialement être exécuté en novembre 2022 par injection mortelle, mais les autorités n’ont pas réussi à localiser une veine et ont été contraintes d’annuler l’exécution.

“L’exécution a été effectuée légalement par hypoxie à l’azote, la méthode précédemment demandée par M. Smith comme alternative à l’injection mortelle. M. Smith a enfin obtenu ce qu’il demandait, et cette affaire peut enfin être classée.” a déclaré le gouverneur dans un communiqué jeudi soir.

“Je prie pour que la famille d’Elizabeth Sennett puisse tourner la page après toutes ces années à faire face à cette grande perte”, a déclaré Ivey.

L’exécution a eu lieu à 20h25

La Cour suprême des États-Unis a rejeté jeudi l’ultime appel de Smith, demandant un sursis à l’exécution, qui était fixée à 19 heures HE.

Lui et ses avocats avaient fait valoir que l’exécution à l’azote gazeux constituerait une punition cruelle et inhabituelle en vertu du 8ème amendement et qu’il “souffrait mentalement et physiquement du stress post-traumatique” de la tentative d’exécution bâclée, selon des documents.

Smith était l’une des trois personnes en Alabama dont les exécutions ont été bâclées en 2022, selon le Centre d’information sur la peine de mortune organisation à but non lucratif qui fournit des données et des analyses sur la peine capitale.

La Cour suprême a rejeté mercredi soir un précédent appel, autorisant les autorités de l’Alabama à procéder à l’exécution.

L’Alabama est l’un des trois États, dont le Mississippi et l’Oklahoma, qui autorisent l’utilisation de l’azote gazeux comme méthode d’exécution, mais cela n’a jamais été fait auparavant.

L’hypoxie à l’azote est le terme désignant une cause de mort causée par l’inhalation de suffisamment d’azote gazeux pour priver le corps d’oxygène – dans ce cas, destinée à être utilisée comme méthode d’exécution.

Le protocole en Alabama, il faut qu’un détenu soit attaché à une civière et équipé d’un masque et d’un tube respiratoire. Le masque est destiné à administrer de l’azote pur à 100 %, privant la personne d’oxygène jusqu’à sa mort.

Bien que 78 % de l’air que les humains respirent soit composé d’azote, si la concentration d’azote est trop élevée et celle d’oxygène trop faible, les organes du corps sont privés de l’oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner et commencent à s’arrêter, provoquant une personne mourir, selon le Bureau américain de la sécurité chimique.

Lors de précédents appels devant les tribunaux, l’hypoxie à l’azote faisait partie des méthodes que l’équipe juridique de Smith avait recommandées comme alternative appropriée à l’injection létale lorsqu’il contestait cette méthode comme étant inconstitutionnelle.

Pour tenter d’amener l’Alabama à suspendre l’exécution, Smith argumenté cette forme d’exécution pourrait échouer et l’amener à s’asphyxier avec ses propres vomissures, à subir un accident vasculaire cérébral ou à le laisser dans un état végétatif.

De nombreuses organisations, dont la Bureau des droits de l’homme des Nations Unies et l’association caritative catholique affiliée au Vatican Communauté de Sant’Egidioont demandé à l’Alabama d’annuler l’exécution, ce dernier faisant référence à la méthode prévue à l’azote gazeux comme

“barbare.”

“Cette méthode a été minutieusement examinée, et le département correctionnel de l’Alabama et le bureau du procureur général ont indiqué qu’elle était prête à être utilisée”, a déclaré jeudi le gouverneur Kay Ivey dans une déclaration à ABC News. “Le Parlement a adopté cette loi en 2018, et il est de notre devoir de la mettre en œuvre. Je suis convaincu que nous sommes prêts à aller de l’avant.”

