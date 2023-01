Kenneth Rowe, pilote nord-coréen qui s’est envolé vers la liberté en 1953, décède à 90 ans

Par un matin clair de la fin septembre 1953, sept semaines après l’armistice de la guerre de Corée, les équipages de la base aérienne américaine de Kimpo, près de Séoul, ont été étonnés de voir un avion de guerre inopiné rugir depuis le nord. Le jet arrivait dans le mauvais sens sur les circuits de décollage. Ses ailes se balançaient et ses lumières clignotaient. Le pilote nord-coréen aux commandes, le lieutenant No Kum-Sok, essayait de signaler qu’il n’attaquait pas. Il faisait défection.

Environ 15 minutes plus tôt, l’aviateur de 21 ans s’était éloigné d’une patrouille nord-coréenne. La zone démilitarisée, séparant la péninsule coréenne, pointait à l’horizon. Il a poussé son MiG-15 de fabrication soviétique à ses limites, grimpant à 23 000 pieds au-dessus du no man’s land de la DMZ, puis dévalant en Corée du Sud à plus de 600 mph. Par chance, le système radar américain était en panne pour maintenance.

Lorsqu’il a atterri à Kimpo, son MiG au nez retroussé a failli entrer en collision avec un F-86 Sabre qui venait d’atterrir à l’autre bout de la piste.

Ainsi commença sa nouvelle vie dans le tourbillon de la politique et de la propagande de la guerre froide. Son avion a été un coup d’État militaire majeur, remettant aux Américains le premier modèle intact du dernier MiG-15bis qui était l’un des principaux adversaires des F-86 pendant la guerre de Corée de 1950-1953.

Le pilote a ensuite déménagé aux États-Unis – avec les médias sur place pour une couverture en première page de son arrivée – a changé son nom en Kenneth Hill Rowe et a provoqué des ondulations dans l’administration du président Dwight D. Eisenhower sur l’opportunité de payer une prime de 100 000 $ promise à tout transfuge qui est tombé sur un MiG. Il l’a finalement reçu après que le président a cédé.

M. Rowe, décédé le 26 décembre à l’âge de 90 ans à son domicile de Daytona Beach, en Floride, a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’argent de la récompense à l’époque. Il cherchait seulement à respirer « de l’air libre pour la première fois de ma vie », a raconté M. Rowe dans un mémoire“A MiG-15 to Freedom” (1996), écrit avec J. Roger Osterholm.

Pour le Pentagone, son MiG était un prix inestimable. Ce n’était pas la première défection à bord d’un avion de guerre de fabrication soviétique vers la Corée du Sud. En 1950, un pilote nord-coréen a piloté une hélice Ilyushin Il-10 vers le sud. Mais le MiG-15bisavec sa conception d’aile inclinée vers l’arrière, était beaucoup plus avancée.

Les avions de guerre, basés en Mandchourie chinoise près de la frontière nord-coréenne, avaient changé la guerre aérienne en Corée. Les MiG-15 surclassaient certains avions de guerre américains, dont le F-84 Thunderjets. Les forces alliées, combattant sous les auspices de l’ONU, ont interrompu les bombardements de jour.

Le F-86 a mieux résisté aux MiG dans les duels aériens, selon les historiens militaires. Mais les Nord-Coréens et leurs alliés chinois avaient toujours l’avantage d’être plus proches dans les principaux espaces de combat connus sous le nom de “MiG Alley”.

L’Air Force a soumis le MiG-15 nouvellement acquis à une série de vols d’essai rigoureux pour évaluer ses capacités. Parmi les pilotes utilisés figurait le major Chuck Yeager, qui a été le premier aviateur à franchir le mur du son en 1947 et qui a ensuite poussé des jets au bord de l’atmosphère lors d’essais qui ont jeté les bases de futures missions spatiales. (Le MiG de M. Rowe fait maintenant partie de la collection du musée national de l’US Air Force dans l’Ohio.)

Après l’atterrissage de M. Rowe le 21 septembre 1953, il a déchiré un portrait du dirigeant nord-coréen Kim Il Sung. Pendant des années, M. Rowe avait fait semblant d’être ultra-fidèle au régime alors qu’il gravissait les échelons militaires, accumulant des dizaines de vols de combat. Il attendait toujours sa chance de faire une pause.

“Tout l’enfer s’est déchaîné autour de la base aérienne”, a déclaré M. Rowe dans les mémoires. Le seul mot anglais qu’il pouvait trouver était “motorcar”, espérant que quelqu’un le conduirait pour voir un commandant.

Personne sur la base (maintenant le site de l’aéroport international de Gimpo) ne pouvait parler coréen ou japonais, ce que M. Rowe connaissait parfaitement pour avoir été élevé dans la Corée occupée par le Japon. Finalement, M. Rowe s’est retrouvé dans le bureau d’un spécialiste du renseignement, le major de l’Air Force Donald. Nichols, qui parlait un coréen passable, d’après les événements décrits dans le livre de Blaine Harden de 2015, “The Great Leader and the Fighter Pilot”, à propos de l’ascension de Kim et de l’évasion de M. Rowe.

M. Rowe a goûté pour la première fois au Coca-Cola, qu’il adorait, et à la nourriture militaire américaine, qu’il trouvait dégoûtante. Les photographes de l’armée de l’air l’ont fait poser pour des images de style propagande : certains avec lui portant son casque et sa veste de vol en cuir.

Le rapport de 55 pages de Nichols sur l’interrogatoire de M. Rowe le décrit comme une riche source d’informations sur les opérations nord-coréennes, chinoises et soviétiques. “Il a pu rappeler les unités aériennes, les effectifs, la structure et le nombre d’avions affectés aux unités respectives”, indique le rapport, selon le livre de Harden.

Pourtant, les interrogateurs ne semblaient pas convaincus que M. Rowe n’était pas au courant de l’incitation de 100 000 $ (près d’un million de dollars dans l’économie actuelle) à faire défection avec un MiG dans le cadre d’un programme nommé “Opération Moolah”. Dans les derniers mois de la guerre, des tracts ont été largués à travers la Corée du Nord avec l’offre.

Question : “N’avez-vous pas lu les dépliants que nous avons déposés concernant la récompense ?”

Réponse de M. Rowe : « Non, je ne les ai jamais vus.

Il a fallu des années avant que l’argent ne soit versé. Eisenhower pensait qu’il était inconvenant de récompenser si généreusement les transfuges et craignait que cela ne perturbe la paix fragile dans la péninsule coréenne. Ses conseillers et ses hauts gradés militaires l’ont persuadé que revenir sur l’offre serait un faux pas dans les luttes idéologiques de la guerre froide entre l’Est et l’Ouest.

M. Rowe a été transféré à Okinawa à la fin de 1953, où il a été inscrit sur la liste de paie à 300 dollars par mois. Il a fait des folies sur la nourriture japonaise, un appareil photo Contax de fabrication ouest-allemande et des vêtements de style américain.

Lorsqu’il est arrivé à San Francisco le 4 mai 1954 – devant un groupe de journalistes et une équipe d’actualités – il a impressionné la foule avec sa tenue anglaise et entièrement américaine en amélioration.

“On dirait un American Joe College en vêtements de sport et un chapeau porkpie”, selon un article de l’Associated Press.

Occupation durable, puis régime de Kim

No Kum-Sok est né le 10 janvier 1932 à Sinheung, en Corée, alors sous occupation japonaise. Sa famille avait une vie relativement confortable grâce à son père, qui travaillait dans une entreprise japonaise. Sa mère a élevé M. Rowe en tant que chrétien.

Il a gardé secret sa foi et ses liens familiaux avec un employeur japonais après que le régime soutenu par les Soviétiques de Kim a pris le contrôle après la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré que sa mère lui avait également inculqué une passion pour les libertés occidentales, idolâtrant en particulier les États-Unis.

M. Rowe a longtemps comploté son évasion alors même qu’il se présentait à ses pairs comme un fanatique du règne de Kim. Il est d’abord devenu cadet de la marine, cherchant éventuellement à fuir dans un port étranger. Il a ensuite été transféré dans l’armée de l’air et s’est entraîné avec des pilotes soviétiques en Mandchourie avant de recevoir ses ailes à 19 ans.

Pendant des années après son arrivée aux États-Unis, M. Rowe portait des lunettes noires et se sentait constamment sur ses gardes, craignant que des agents de Corée du Nord ou de Russie ne cherchent à se venger. “Je suppose que le mal est fait”, a-t-il déclaré en 1962 peu après être devenu citoyen américain. Sa mère, qui a rejoint un camp de réfugiés en Corée du Sud, est arrivée aux États-Unis en 1957. M. Rowe a adopté un chiot, qu’il a nommé Mig.

Il est diplômé en 1958 de l’Université du Delaware avec un diplôme en génie mécanique et a ensuite travaillé pour des entreprises de la défense et de l’aérospatiale. Il a ensuite enseigné l’ingénierie à l’Université aéronautique Embry-Riddle à Daytona Beach.

La mort de M. Rowe a été annoncée dans un déclaration de famille publié dans le Daytona Beach News-Journal. Il laisse dans le deuil sa femme depuis 62 ans, Clara Rowe; une fille et un fils; et un petit-fils.

Lors d’un mémorial de 2010 pour les vétérans de la guerre de Corée à Vero Beach, en Floride, quelques-uns qui ont servi ont refusé d’y assister en raison de la participation de M. Rowe. Malgré sa défection risquée, ils se sont opposés à partager l’événement avec un ancien ennemi.