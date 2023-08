Kenneth Petty poursuivi en justice pour avoir été battu dans les coulisses du spectacle de Nicki Minaj

Nicki Minaj et Kenneth Petty retournent devant le tribunal pour avoir prétendument agressé Thomas Weidenmuller, un agent de sécurité qui poursuit pour 742 000 $ après plusieurs opérations à la mâchoire.

Il veut que le tribunal approuve 500 000 $ pour la douleur et la souffrance en plus de 221 000 $ pour la détresse émotionnelle et les frais de chirurgie (entre autres coûts).

« J’ai maintenant cinq plaques dans ma mâchoire et ma mâchoire n’a pas encore été complètement reconstruite », a expliqué Thomas.

Selon Radars en ligne, Thomas a affirmé avoir travaillé comme agent de sécurité le soir du concert allemand de Nicki Minaj en mars 2019. Lors de la performance de la chanteuse de « Barbie World », un fan s’est précipité sur scène. Nicki aurait été tellement bouleversée qu’elle aurait réprimandé une femme membre du personnel de sécurité.

Thomas a déclaré avoir vu l’artiste de 40 ans crier après son collègue. Il a également déclaré que Nicki avait filmé la femme agent de sécurité tout en l’interrogeant sur l’erreur.

« Au début, Weidenmüller a conseillé aux deux autres membres du personnel de sécurité d’écouter en silence les plaintes de Minaj, même si elle criait des obscénités et les accusait à tort de la mettre en danger », indique le procès.

Thomas affirme qu’il a tenté d’intervenir avant que son collègue ne pleure. Par la suite, lui et Nicki ont plongé la tête la première dans une vive dispute qui s’est terminée par le fait que Barb lui a lancé sa chaussure.

En savoir plus sur l’agression présumée de Kenneth Petty qui a conduit aux chirurgies de reconstruction de la mâchoire de Thomas après le retournement.