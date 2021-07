Kenneth Macharia : le rugbyman de Bristol Bisons obtient le droit d’asile au Royaume-Uni après une bataille de cinq ans avec le ministère de l’Intérieur | Nouvelles du rugby à XV

Kenneth Macharia dit qu’il est reconnaissant pour tout le soutien qu’il a reçu de la communauté de Bristol et au-delà (images avec l’aimable autorisation de Bristol Bisons RFC)

Kenneth Macharia, le rugbyman de Bristol Bisons qui a été expulsé vers le Kenya par le ministère de l’Intérieur, a remporté sa bataille de cinq ans pour le droit d’asile au Royaume-Uni.

L’homme de 41 ans, né au Kenya mais vivant en Grande-Bretagne depuis plus d’une décennie, a appris vendredi que le ministère de l’Intérieur ne poursuivrait plus son affaire contre lui et que son appel en matière d’asile avait été accueilli par un juge d’immigration .

Macharia est arrivé au Royaume-Uni en 2009 avec un visa d’étudiant pour étudier l’ingénierie mécanique, et ses visas ultérieurs – études supérieures et travail – ont été prolongés à plusieurs reprises. En tant qu’homosexuel, il a décidé qu’il ne serait pas sûr pour lui de retourner au Kenya, alors il a demandé l’asile en mai 2016.

Le photographe du club et un joueur du Bristol Bisons RFC – un club de rugby LGBTQ+ inclus dans la ville – son cas a attiré l’attention nationale en 2018 lorsque le ministère de l’Intérieur a émis un avis de renvoi et l’a détenu pendant que des plans d’expulsion étaient élaborés.

Les Bisons se sont mobilisés pour soutenir leur ami et coéquipier, obtenant plus de 180 000 signatures sur une pétition adressée au ministre de l’Intérieur et un financement participatif pour payer les frais juridiques de Macharia.

Il a été libéré, mais en juin 2019, il a été informé par le ministère de l’Intérieur qu’ils continueraient à poursuivre son expulsion.

Cependant, après deux années supplémentaires d’incertitude, un tribunal a décidé le mois dernier que Macharia devrait obtenir le statut de réfugié. Lundi, ses avocats de SouthWestLaw basés à Bristol ont publié une déclaration conjointement avec son avocat au 33 Bedford Row Chambers à Londres pour dire que le ministère de l’Intérieur n’avait pas interjeté appel contre la décision positive du tribunal.

Dans une déclaration publiée via 33 Bedford Row, Macharia a déclaré: « Quand j’annonce la nouvelle à des personnes proches de moi, elles sautent de joie et d’excitation. Je souris et prétends partager le même niveau d’enthousiasme.

« Cela a été un très long combat, depuis 2016. J’ai eu trop de fois mes espoirs anéantis. Je ne peux pas m’empêcher de me demander ce qui va mal se passer. La tristesse n’a pas disparu. J’étais optimiste. Ce sera un moment. avant que je le sois à nouveau.

« Je suis très reconnaissant pour tout le soutien que j’ai reçu. De très nombreuses personnes sont venues à mon aide au moment où j’en avais besoin. La liste est très longue – certaines que je connais, d’autres pas.

« Merci à chacun d’entre vous. Il me faudra un peu de temps pour vraiment croire que ce cauchemar est terminé et être au même niveau d’enthousiasme que vous. »

L’avocat de Macharia, le Dr S Chelvan, responsable de l’immigration et du droit public au 33 Bedford Row, a déclaré Sports aériens: « C’est une excellente nouvelle que l’appel de Kenneth ait été accueilli pour des raisons d’asile et de droits humains.

« Il attend maintenant d’obtenir sa carte de résident constatant l’octroi de son statut de réfugié.

« Le ministère de l’Intérieur n’a d’abord pas cru en 2016 que Kenneth était gay et a qualifié sa demande de fabrication, même si un tribunal antérieur en 2011 avait reconnu qu’il était un homme gay.

« Le juge de l’immigration en 2021 a rejeté l’affaire du ministère de l’Intérieur selon laquelle Kenneth ne serait confronté qu’à la discrimination et non à la persécution à son retour au Kenya.

« Il y a eu un énorme soutien pour Kenneth de la communauté locale, en particulier des Bisons, à travers la campagne #KeepKenHome.

« Nous avons pu faire valoir avec succès que la situation au Kenya, où un jugement de la Haute Cour en 2019 a confirmé la criminalisation du sexe gay, signifiait que Kenneth serait confronté à la persécution s’il y était renvoyé. »

Macharia n’a pas été autorisé à travailler pendant que son affaire était en cours. En plus du soutien de la communauté, son ancien employeur a également souligné son désir de l’employer en raison de ses compétences en ingénierie.

Les Bisons ont également publié une déclaration via Facebook lundi.

« Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu au cours des deux dernières années. Nous recevons toujours régulièrement des messages demandant des informations sur les procédures, tout ce qui peut être fait et le bien-être général de Ken.

« En raison des conseils sur les procédures judiciaires, nous n’avons pas été en mesure de commenter ou de discuter de l’affaire, afin que les experts puissent faire leur travail.

« Cependant, nous pouvons très heureux d’annoncer que Ken a obtenu le statut de réfugié au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il peut vivre et travailler ici dans un avenir prévisible.

« Merci à tous ceux qui ont offert leur temps, leur argent et leur soutien tout au long du combat. »