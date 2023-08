Kenneth Law : Ce que nous savons du « vendeur de poison en ligne » – et des 88 décès faisant l’objet d’une enquête | Nouvelles du Royaume-Uni

La National Crime Agency enquête sur la mort de 88 personnes au Royaume-Uni qui ont acheté des substances sur des sites Web canadiens destinés aux personnes suicidaires.

Cette décision intervient des mois après que la police canadienne arrêté Kenneth Lawqui aurait dirigé les sites, et l’a inculpé de deux chefs d’accusation de conseil et d’aide au suicide dans le pays.

L’enquête étant désormais étendue au Royaume-Uni, voici tout ce que nous savons sur Law et l’affaire jusqu’à présent.

Qui est Kenneth Law?

L’homme de 57 ans était chef à l’hôtel cinq étoiles Fairmont Royal de Toronto en 2020.

Sur son site Web personnel, Law a déclaré qu’il avait obtenu son diplôme d’ingénieur à l’Université de Toronto en 1989, puis qu’il avait poursuivi un MBA à l’Université York sept ans plus tard.

Il a été accrédité en 1992, selon Professional Engineers Ontario.

En 2012, il a participé à un programme de remise de frais au sein de l’association professionnelle, selon le Globe and Mail au Canada.

Il a déposé son bilan en avril 2020, avec des documents consultés par le Times montrant qu’il avait des dettes d’environ 78 000 £.

Dans les documents, Law indique qu’il n’avait que 2 161 £ d’actifs à son actif, dont une Lincoln Town Car de 20 ans, des outils et des meubles.

C’était seulement quatre mois après qu’il aurait enregistré certains des sites Web qu’il est accusé d’utiliser pour publier contre rémunération des colis empoisonnés à des personnes suicidaires.

Il louait un appartement au sous-sol dans un immeuble détaché haut de gamme à Mississauga, une ville située à près de 25 milles de Toronto, au moment de son arrestation.

Image:

Kenneth Law est accusé de deux chefs d’accusation de conseil et d’aide au suicide. Photo : Police régionale de Peel





Pourquoi Law a-t-il été arrêté ?

Law a été arrêté et accusé de deux chefs d’accusation de conseil et d’aide au suicide dans la mort de deux Canadiens.

Les agents pensent qu’il « a distribué et commercialisé (une) substance en ligne pour cibler les personnes risquant de s’automutiler ».

L’enquête a depuis été élargie et la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a révélé avoir identifié 272 personnes au Royaume-Uni qui ont acheté des articles sur des sites Web canadiens au cours des deux années précédant avril 2023.

Parmi eux, 88 sont morts.

Un porte-parole de la NCA a averti qu' »à ce stade précoce », il ne pouvait pas être confirmé que les achats sur le site Web étaient à l’origine des décès – mais a déclaré que chaque cas faisait désormais l’objet d’une enquête.

Law a démenti les informations publiées en mai selon lesquelles il vendait volontairement des produits destinés à aider les gens à se suicider.

Le produit chimique qu’il aurait vendu peut être utilisé à d’autres fins et pas seulement pour le suicide.

Cependant, sa société de vente par correspondance a été mise hors service à la suite d’une enquête sur ses opérations menée par le Times.

L’assistance au suicide est illégale au Royaume-Uni et au Canada et est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison dans les deux pays.

Law doit ensuite comparaître devant le tribunal de l’Ontario vendredi, selon les médias locaux.

Qu’est-ce que Law est accusé de vendre ?

Sky News a choisi de ne pas révéler le nom du produit chimique que Law aurait vendu.

Dans une entrevue accordée au Globe and Mail en avril 2023, il n’a pas nié avoir vendu la substance, mais a suggéré qu’il la vendait pour être utilisée à d’autres fins et non pour se suicider.

Il a déclaré : « Le problème était dû à la pandémie : j’ai besoin d’une source de revenus – j’espère que vous pouvez comprendre cela – j’ai besoin de me nourrir. »

La police régionale de Peel, en Ontario, a déclaré que le produit chimique peut « réduire les niveaux d’oxygène, altérer la respiration et entraîner la mort » s’il est consommé en quantité suffisante.

Selon certaines informations, Law serait soupçonné d’avoir envoyé 1 200 colis à des adresses situées dans 40 pays. Des enquêtes policières sont également en cours aux États-Unis, en Italie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Image:

La police régionale de Peel a publié des images du produit chimique qui aurait été vendu





Quels sites Web Law aurait-il gérés ?

Law est accusé d’avoir utilisé une série de cinq sites Web pour commercialiser et vendre la substance – l’un d’entre eux vendant le produit chimique au prix de 59 $ (47 £) pour un paquet de 50 g.

Les sites ont tous été fermés en mai.

Le Times a découvert que les coroners et la police britanniques avaient contacté Law au sujet du produit chimique utilisé pour se suicider, mais il aurait continué à le vendre.

Que sait-on des décès faisant l’objet d’une enquête ?

L’année dernière, la police britannique a contacté Law à deux reprises au sujet des suicides de Neha Raju et de Tom Parfett, tous deux près de Londres, mais les enquêteurs ont refusé de porter plainte à l’époque.

Parfett, 22 ans, est décédé à Sunbury-on-Thames, dans le Surrey, en octobre 2021 après avoir pris le produit chimique, qui est le même que celui qui aurait été vendu par Law.

Neha Raju est décédée après avoir mangé la même substance en avril 2022.

Une enquête du Times en mai l’a lié à la mort de deux autres Britanniques.

L’enquête l’a également lié à la mort d’un garçon de 17 ans aux États-Unis.

Toute personne se sentant émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler Samaritans pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un e-mail à [email protected] au Royaume-Uni.