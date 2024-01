Kenneth Eugene Smith : un détenu américain risque sa première exécution à l’azote après avoir perdu ses appels de dernière minute

La Cour suprême des États-Unis et une cour d’appel inférieure ont refusé de bloquer ce que les avocats de Kenneth Eugene Smith ont qualifié de punition cruelle et inhabituelle.

Il a déclaré à la BBC plus tôt cette semaine que l’attente de connaître son sort ressemblait à une “torture”.

L’Alabama dispose de 30 heures pour procéder à l’exécution à partir de jeudi à 06h00 GMT (01h00 HE).

Smith serait la première personne à être mise à mort par cette méthode aux États-Unis et, selon le Death Penalty Information Center, partout dans le monde.

Les avocats du détenu – qui se trouve dans le couloir de la mort depuis 1996 – ont déclaré mercredi soir à la BBC qu’ils allaient déposer un autre appel devant le plus haut tribunal du pays dans l’espoir d’un sursis de 11 heures.

Elle a été battue avec un ustensile de cheminée et poignardée à la poitrine et au cou, sa mort étant mise en scène pour ressembler à une invasion de domicile et à un cambriolage.