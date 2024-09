Kenneth Cope, star de Randall et Hopkirk (décédés) et Coronation Street, décède à l’âge de 93 ans | Télévision

Kenneth Cope, qui a joué dans Randall et Hopkirk (décédé), Coronation Street et les films Carry On, est décédé à l’âge de 93 ans.

L’acteur s’est fait connaître en incarnant le détective fantôme Marty Hopkirk dans la série policière surnaturelle Randall and Hopkirk (Deceased) d’ITV, et il a joué Jed Stone dans le feuilleton télévisé le plus long de Grande-Bretagne.

L’ancienne agente de Cope, Sandra Chalmers, de l’Artists Partnership, a partagé une déclaration de sa famille qui disait : « Ken est décédé hier paisiblement dans son sommeil, avec sa femme et sa famille à ses côtés. »

Ils l’ont décrit comme « une icône incroyable de la télévision et du cinéma britanniques », avec une carrière s’étalant sur six décennies qui « a contribué à certains des moments les plus emblématiques de la culture britannique », en plus d’être « un acteur comique naturel ».

Acteur de caractère, fier Liverpudlian et fidèle supporter d’Everton, Cope a commencé sa carrière au théâtre avant que son talent naturel pour la comédie ne fasse de lui un personnage régulier dans l’industrie du cinéma et un nom au cinéma et à la télévision.

En 1994, Cope a confié à l’agence de presse PA qu’il avait vécu des « moments heureux » en réalisant Randall et Hopkirk (décédés). Il a ajouté : « Je pensais que les gens aimaient ce film parce que c’était des moments heureux quand nous le faisions. Le soleil brillait toujours. »

« Quand on était enfant, on voulait être Superman, on voulait pouvoir faire des choses, trouver la pierre magique, la frotter et un génie apparaissait. Randall et Hopkirk étaient plutôt évadés. Il y avait un type sympa qui pouvait faire des choses magiques. »

Faites face à Gray O’Brien lors de son deuxième rôle de Jed Stone dans Coronation Street, dans lequel il a joué de 1961 à 1966 et de 2008 à 2009. Photographie : ITV/Shutterstock

Mais c’est son premier rôle révélateur, celui de Jed Stone dans Coronation Street, qui l’a propulsé sous les feux de la rampe dans les années 1960. Voleur et charmeur, Jed est devenu le locataire et l’ami occasionnel de Minnie Caldwell, interprétée par Margot Bryant, à qui Cope présentera un programme hommage en 1988.

Il est apparu dans plus de 100 épisodes de 1961 à 1966, et est revenu brièvement en 2008 et 2009.

Un porte-parole du feuilleton a déclaré : « L’interprétation de Kenneth dans le rôle de Jed Stone, également connu sous le nom de Sonny Jim, dans Coronation Street entre 1961 et 1966 a fait de lui un favori des fans du feuilleton.

« C’était un acteur et un écrivain talentueux et nous avons été ravis lorsqu’il a accepté de reprendre le rôle 42 ans plus tard, en 2008. Nous sommes désolés d’apprendre son décès et nos pensées vont à sa famille et à ses amis. »

Cope, à droite, avec Richard O’Callaghan et Jacki Piper, ses co-stars dans Carry on at Your Convenience. Photographie : PA

Cope a ensuite joué dans deux films Carry On, Carry On at Your Convenience et Carry On Matron, et il est également apparu dans Carry On Jack en 1964 dans un rôle non crédité.

L’acteur Robin Askwith lui a également rendu hommage, ayant joué à ses côtés dans un épisode de Randall and Hopkirk (Deceased) en 1969. Dans un message sur X, il a déclaré : « Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Kenneth Cope à 93 ans. L’un des premiers acteurs avec qui j’ai travaillé… un acteur individuel, encourageant et généreux. »