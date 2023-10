L’avocat Kenneth Chesebro a plaidé coupable vendredi, au moment même où commençait la sélection du jury pour son procès pour des accusations l’accusant d’avoir participé aux efforts visant à annuler la défaite de l’ancien président américain Donald Trump aux élections de 2020 en Géorgie.

Chesebro, qui a été accusé aux côtés de Trump et de 17 autres personnes d’avoir violé la loi anti-racket de l’État, a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre le dépôt de faux documents dans le cadre d’un accord de dernière minute.

Son plaidoyer est intervenu un jour après que son collègue Sidney Powell, qui devait être jugé à ses côtés, a plaidé coupable à six chefs d’accusation de délit.

Dans le cas de Chesebro, il a été condamné à cinq ans de probation et à 100 heures de travaux d’intérêt général et a été condamné à payer 5 000 $ US de dédommagement, à écrire une lettre d’excuses aux résidents de Géorgie et à témoigner honnêtement lors de tout procès futur connexe.

Les deux plaidoyers de culpabilité – ainsi qu’un troisième pour un cautionnaire le mois dernier – sont des victoires majeures pour le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui a obtenu l’acte d’accusation en août.

Ils lui permettent d’éviter un long procès avec seulement deux accusés – ce qui aurait donné à ceux qui restent un aperçu de sa stratégie de procès – et de réduire un groupe d’accusés encombrant.

Accepte publiquement sa responsabilité

Chesebro, qui vit à Porto Rico, a été initialement accusé de racket criminel et de six autres chefs d’accusation dans le cadre d’un vaste projet visant à maintenir Trump au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020 face au démocrate Joe Biden.

L’acte d’accusation allègue que Chesebro a coordonné et exécuté un plan visant à ce que 16 républicains de Géorgie signent un certificat déclarant faussement que Trump a remporté l’État et se déclarant électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État.

Pour les procureurs, l’accord de plaidoyer garantit que Chesebro accepte publiquement la responsabilité de sa conduite dans l’affaire et supprime l’incertitude d’un procès devant un jury composé de ses pairs.

Cela l’oblige également à témoigner sur les communications qu’il a eues avec les avocats de la campagne de Trump et ses proches collaborateurs, notamment le coaccusé Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York et un avocat de Trump.

La sélection du jury devait commencer vendredi pour le procès de Powell et Chesebro après que chacun ait déposé une demande pour un procès rapide. Une fois que Powell avait plaidé coupable, Chesebro devait poursuivre son procès seul.

Dans le cadre de l’accord de Powell, elle purgera six ans de probation, sera condamnée à une amende de 6 000 $ US et devra écrire une lettre d’excuses à la Géorgie et à ses résidents. Elle a également enregistré une déclaration à l’intention des procureurs et a accepté de témoigner honnêtement contre ses coaccusés lors de futurs procès.

Un accusé de moindre envergure dans cette affaire, le cautionneur Scott Graham Hall, a plaidé coupable le mois dernier à cinq accusations de délit. Il a été condamné à cinq ans de probation et a accepté de témoigner dans la suite de la procédure.

Tous les autres accusés, y compris le chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, ont plaidé non coupable.