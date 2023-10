ATLANTA — Conseiller juridique de la campagne Trump Kenneth Chesebro a conclu vendredi un accord avec les procureurs du bureau du procureur du comté de Fulton, en Géorgie, dans son affaire d’ingérence électorale de 2020.

Chesebro, qui a été inculpé aux côtés Donald Trump et plus d’une douzaine d’autres coaccusés qui avaient tenté de retarder le transfert du pouvoir après les élections de 2020, devaient être jugés cette semaine.

Il a accepté l’offre alors que la sélection du jury était en cours vendredi, après que 450 jurés potentiels aient rempli un long questionnaire sur ce qui serait demandé. Il avait rejeté un accord antérieur à la fin du mois dernier.

Comparaissant devant le juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton, Chesebro a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre le dépôt de faux documents et a accepté de témoigner dans l’affaire dans le cadre de l’accord.

L’avocat de Trump encourt cinq ans de probation, une amende de 5 000 dollars, 100 heures de travaux d’intérêt général et doit continuer à fournir des documents et des preuves à l’État, selon les termes de l’accord.

Chesebro a déclaré au tribunal qu’il avait déjà écrit une lettre d’excuses, une autre condition de l’accord. L’accord a été proposé en vertu de la loi géorgienne sur les premiers délinquants et suivait à peu près les contours de l’offre de plaidoyer que Chesebro avait rejetée fin septembre.

À ses côtés se trouvait son avocat, Scott Grubman, qui a déclaré devant le tribunal qu’avec un bon comportement, la période probatoire pourrait être réduite à trois ans.

Chesebro est le deuxième avocat de Trump à plaider coupable et le troisième coaccusé inculpé dans cette affaire à conclure un accord de plaidoyer avec les procureurs du comté de Fulton. L’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, a plaidé coupable de manière inattendue jeudi matin. Les deux avocats devaient subir leur procès ensemble avant de plaider coupables dans cette affaire.

Le garant de la caution, Scott Hall, a également conclu un accord après plaider coupable du complot le mois dernier. Tous trois se sont engagés à témoigner honnêtement dans cette affaire.

Chesebro a été l’un des principaux architectes d’un effort visant à utiliser de faux électeurs de Géorgie et d’autres États pour ignorer les votes du collège électoral pour Joe Biden lors de la dernière élection présidentielle, en faveur de Trump, selon l’acte d’accusation du procureur du comté de Fulton, Fani T. Willis.

Vendredi, devant le tribunal, Grubman a déclaré qu’il était inexact de décrire Chesebro comme l’architecte d’un plan visant à renverser la démocratie. Lorsqu’on lui a demandé si Trump devait s’inquiéter, Grubman a répondu : « Je ne pense pas. »

Il a également déclaré que l’accord permettait à son client de retourner dans sa famille et d’éviter la lourde peine de prison à laquelle il s’expose.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté de Fulton a refusé de commenter l’accord de plaidoyer.

Dix-neuf personnes ont été inculpées dans l’affaire Willis. affaire de racket tentaculaire alléguant des complots visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Chesebro avait initialement plaidé non coupable.

Trump et les 15 autres coaccusés dans cette affaire, dont Rudy Giuliani et John Eastman, ont plaidé non coupables.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com