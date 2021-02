Kenneth Branagh se transforme en Boris Johnson sur une étrange photo au premier regard pour un nouveau drame sur le coronavirus | Actualités Ents & Arts

Cheveux blonds légèrement en désordre, sourcils froncés – ce visage a été un spectacle familier aux nouvelles au cours de la dernière année.

Mais regarde un peu plus près et tu verras que ce n’est pas Boris Johnson, mais plutôt acteur Sir Kenneth Branagh, vu pour la première fois dans son rôle de Premier ministre drame politique à venir Cette île de Sceptred.

La première image publiée par Sky montre l’incroyable transformation de la star pour la série, qui se concentrera sur le COVID-19[feminine crise au Royaume-Uni.

C’est tout à fait le départ de son look habituel: AP



Les événements décrits seront basés sur le témoignage de première main de personnes de Downing Street, du ministère de la Santé, du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), des maisons de soins et des hôpitaux, a déclaré le radiodiffuseur.

« Le drame en cinq parties retracera les événements entourant le Premier ministre britannique, le gouvernement et le pays face à la première vague de la pandémie mondiale », a déclaré Sky dans un communiqué.

Le tournage a commencé pour la série, qui est dirigée par Michael Winterbottom, tandis que Tim Shipman, rédacteur politique du Sunday Times, agit en tant que consultant.

Cela commencera avec la nomination de M. Johnson au poste de Premier ministre en juillet 2019 et continuera à raconter l’histoire de la pandémie de coronavirus au Royaume-Uni, couvrant la propre maladie de 56 ans, pour laquelle il a été traité à l’hôpital, ainsi que la naissance de son fils, Wilfred.

Branagh, 60 ans, est surtout connu pour avoir réalisé et joué dans des adaptations cinématographiques de pièces de Shakespeare, notamment Hamlet, Much Ado About Nothing et As You Like It. Il a également réalisé et joué le rôle d’Hercule Poirot dans l’adaptation de 2017 de Murder On The Orient Express d’Agatha Christie.

Il est la dernière star à avoir endossé le rôle d’un politicien de la vie réelle ces dernières années, avec l’acteur irlandais Brendan Gleeson dépeignant Donald Trump dans The Comey Rule, basé sur l’ancien Directeur du FBI James ComeyBest-seller « tell-all » livre, en 2020.

Cette île de Sceptred sera diffusée à l’automne 2022 sur Sky Atlantic et NOW TV.