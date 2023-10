Kennedy, le favori des électeurs de Trump, pourrait désormais constituer une menace pour Trump

Les démocrates n’ont jamais particulièrement aimé Kennedy, malgré ce qu’on aurait pu laisser croire. Mais il est passé de 14 points sous l’eau (plus défavorables que favorables) avec eux mi-juin, à 23 points sous l’eau fin juin, à 26 points en juillet, à 31 points en août, et désormais à 43 points sous l’eau.

Il n’existe pas de sondage valable pour tester une offre tierce de Kennedy. Ce que nous savons, c’est que les républicains aiment bien plus Kennedy que les démocrates. C’était vrai peu de temps après le lancement de sa campagne en avril, et l’écart est désormais devenu un gouffre.

Quant aux républicains, ils préfèrent Kennedy à la plupart des principaux candidats républicains à la présidentielle. Ils l’aiment même mieux que l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et l’ancien vice-président Mike Pence et à peu près autant que l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et le sénateur Tim Scott.

…Plus populaire que l’ancien vice-président Mike Pence. Crédit: PA

Seuls Trump et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, sont nettement plus populaires que Kennedy.

Il est à peu près aussi polarisant (avec des républicains favorables et des démocrates opposés) que Ramaswamy. Et il est moins populaire parmi les démocrates que Haley et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

Imaginez si l’un de ces candidats républicains abandonnait et menait une campagne avec un tiers parti ; nous pourrions parler d’un spoiler potentiel pour les espoirs de Trump aux élections générales, pas pour ceux de Biden.