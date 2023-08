Le Pentagone a utilisé d’autres pays pour la recherche sur les armes biologiques, a déclaré RFK Jr. à Tucker Carlson

L’armée américaine a sous-traité une partie de ses recherches sur les armes biologiques au gouvernement mis en place par le coup d’État de 2014 à Kiev, a affirmé le candidat démocrate à la présidence Robert F. Kennedy Junior dans une interview.

« Nous avons des laboratoires biologiques en Ukraine parce que nous développons des armes biologiques », RFK Jr. a déclaré au journaliste indépendant Tucker Carlson dans une longue conversation publiée sur X (anciennement Twitter) lundi soir. Bien que les États-Unis aient signé l’interdiction des armes biologiques dans les années 1970, a-t-il expliqué, le Patriot Act adopté après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 a permis au Pentagone de reprendre ses recherches.

Selon Kennedy, le programme d’armes biologiques a fonctionné sous le couvert de la recherche sur les «sciences de la vie», telles que des expériences de gain de fonction sur des virus et d’autres agents pathogènes, finalement supervisées par le Dr Anthony Fauci, qui dirigeait l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Maladies entre 1984 et 2022.

Les armes biologiques modernes sont « des trucs effrayants » fabriqués avec des outils de génie génétique tels que CRISPR, a déclaré Kennedy. Lorsque certains de ces « insectes » s’est échappé de laboratoires aux États-Unis, en 2014, l’administration Obama a interdit la recherche sur le gain de fonction, a ajouté Kennedy, alors Fauci l’a externalisée à l’étranger.

« Beaucoup d’entre eux sont allés en Ukraine », Kennedy a déclaré à Carlson, tandis qu’une partie de la recherche a été transférée au laboratoire de Wuhan, en Chine, le point d’origine présumé de la pandémie de Covid-19. La plupart des recherches ont été financées par le Pentagone ou par l’USAID, que Kennedy a décrit comme « une coupure de la CIA. »

Les États-Unis ont longtemps rejeté les allégations concernant les laboratoires de recherche biologique en Ukraine comme « Propagande russe » jusqu’à ce que Victoria Nuland, haut responsable du département d’État, confirme leur existence lors d’une audience au Sénat en 2022. Le Pentagone continue d’insister sur le fait que la recherche n’est ni illégale ni destinée à des fins militaires.

L’armée russe a découvert des preuves que les États-Unis créaient « composants d’armes biologiques » dans des installations en Ukraine, le lieutenant-général Igor Kirillov a témoigné devant les législateurs à Moscou plus tôt cette année.















Kennedy a également dit à Carlson que le public américain a été « menti à » sur le conflit en Ukraine, soulignant le rôle de Nuland dans le coup d’État de 2014 à Kiev et la vision d’expansion de l’OTAN du Projet pour le nouveau siècle américain (PNAC) pour affirmer que la guerre avec Moscou a toujours été le plan de Washington.

Ukraine « est un proxy dans, essentiellement, une lutte entre deux superpuissances, entre la Russie et les États-Unis », dit Kennedy. Il a accusé les États-Unis d’avoir saboté les pourparlers de paix de mars 2022 en demandant au Premier ministre britannique Boris Johnson de se rendre à Kiev et de dire au gouvernement de Vladimir Zelensky que l’Occident ne les soutiendrait pas.

En conséquence, a déclaré Kennedy, « 350 000 enfants ukrainiens sont maintenant morts et 40 à 50 000 russes. »

RFK Jr. est le neveu du 35e président, John F. Kennedy, et le fils de Robert Kennedy, le procureur général de JFK qui est devenu sénateur. Les deux frères finiront par être assassinés – JFK en 1963 et RFK en 1968 lors des primaires présidentielles. RFK Jr. défie son collègue démocrate et président sortant Joe Biden pour la nomination présidentielle du parti.