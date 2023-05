Kennedy : Chiyaan Vikram réagit enfin à Anurag Kashyap affirmant qu’il n’a jamais répondu ; revisite une vieille conversation en disant: « Je t’ai appelé … »

Anurag Kashyaple film nommé Kennedy car il a été sélectionné pour une projection de minuit au Festival international du film de Cannes. Le cinéaste avec Vikramaditya Motwane a foulé le tapis rouge de Cannes 2023 et est apparu plutôt pimpant. Le film met en vedette Rahul Bhat et Sunny Leone. Alors que le film et les réalisateurs sont à Cannes 2023, Kennedy a également fait la une des journaux alors qu’Anurag Kashyap a révélé son lien avec la star de Ponniyin Selvan Chiyaan Vikram. Il a partagé qu’il voulait embarquer Chiyaan dans ce film, cependant, l’acteur n’a jamais répondu.

Chiyaan Vikram clarifie enfin la déclaration d’Anurag Kashyap

À Film Companion, Anurag Kashyap a affirmé qu’il avait contacté Chiyaan Vikram pour faire partie du film, mais il n’a jamais répondu. C’est à ce moment qu’il a décrit comment Rahul Bhat est venu à bord pour jouer le rôle principal. Il a dit que le nom du film est également basé sur Chiyaan car son surnom est Kennedy. La nouvelle est restée à la une des journaux pendant quelques jours et maintenant, enfin, Chiyaan a rompu son silence. Dans un long tweet, Chiyaan Vikram a précisé qu’il avait contacté Anurag Kashyap lorsqu’il a appris qu’il essayait de le contacter.

Chiyaan Vikram est revenu sur leur conversation d’un an et a mentionné qu’il avait lui-même appelé Anurag Kashyap lorsqu’un ami lui avait dit que le cinéaste avait l’impression qu’il ne répondait pas. Il a également mentionné que son identifiant de messagerie n’était pas actif et que son numéro de téléphone avait été changé. À la fin, il a exprimé son enthousiasme pour Kennedy et a même souhaité bonne chance à Anurag Kashyap.

Découvrez le tweet de Chiyaan Vikram ci-dessous :

Cher @anuragkashyap72 , Je viens de revisiter notre conversation d’il y a plus d’un an pour le bien de nos amis et sympathisants sur les réseaux sociaux. Quand j’ai entendu d’un autre acteur que tu avais essayé de me joindre pour ce film & que tu sentais que je ne t’avais pas répondu, je t’ai appelé moi-même Vikram (@chiyaan) 22 mai 2023

Chiyaan Vikram a été vu pour la dernière fois à Ponniyin Selvan II avec Trisha Krishnan, Aishwarya Rai Bachchan, Karthi, Jayam Ravi et d’autres. Le film s’est avéré être un énorme succès au box-office. Il va ensuite être vu à Thangalaan. Il a une gamme intéressante de films.