Kennedy annonce sa candidature indépendante à la présidence des États-Unis

Quatre frères et sœurs de RFK Jr ont dénoncé la décision comme étant « dangereuse »

Robert Francis Kennedy Junior a annoncé lundi qu’il mettait fin à sa contestation du président américain sortant Joe Biden pour l’investiture du Parti démocrate et qu’il quittait le parti pour se présenter en 2024 en tant qu’indépendant.

S’exprimant à Philadelphie, en Pennsylvanie, RFK Jr. a déclaré « l’indépendance des deux partis politiques et des intérêts corrompus qui les dominent, et de tout le système truqué de rancœur et de rage, de corruption et de mensonges, qui a transformé les représentants du gouvernement en serviteurs sous contrat de leurs patrons. »

Kennedy a lancé son principal défi à Biden en avril, mais a depuis accusé le parti de modifier ses règles au profit du président sortant et s’est plaint que Biden ne lui accorderait pas la protection des services secrets. Son père, le sénateur Robert F. Kennedy, a été assassiné en 1968 alors qu’il se présentait à la présidence. Son oncle, le président John F. Kennedy, a été assassiné en 1963.

Les Etats Unis « est assis au sommet d’un chaudron bouillonnant de fureur », RFK Jr. a déclaré dans le discours de Philadelphie, décrivant les Américains comme « en colère d’avoir été laissé de côté, laissé pour compte, escroqué, trompé et rabaissé par une élite suffisante qui a truqué le système en sa faveur. »

« Au lieu de deux partis, nous avons un parti uni, un monstre à deux visages qui se chamaille bruyamment alors qu’il grimpe lourdement au-dessus d’une falaise. Au pied de cette falaise se trouve la destruction de notre pays. » il ajouta.

Il l’a décrit comme « douloureux » renoncer au parti que son père, ses oncles, son grand-père et ses deux arrière-grands-pères ont contribué à construire, mais il le compare au risque que les fondateurs du pays ont pris en 1776, lorsqu’ils se sont rebellés contre la couronne britannique.

Quatre des frères et sœurs de RFK Jr ont toutefois désavoué les actions de leur frère, qualifiant son annonce « profondément attristant » et dénonçant sa candidature tierce comme « périlleux pour notre pays. »

« Bobby porte peut-être le même nom que notre père, mais il ne partage pas les mêmes valeurs, la même vision ou le même jugement », sa sœur Kerry Kennedy dit le X. La dénonciation a également été signée par Rory Kennedy, l’ancien membre du Congrès Joe Kennedy III et Kathleen Kennedy Townsend.

Le réalisateur hollywoodien Rob Reiner, un démocrate au franc-parler, dénoncé RFK. L’annonce de Jr comme « une démarche dangereuse et cynique de la part de riches républicains [former President Donald] Trump de retour » à la Maison Blanche. « J’ai parlé avec Bobby et lui ai dit que ce qu’il faisait pourrait détruire la démocratie américaine. Il s’en fichait. » » a ajouté Reiner.

Un sondage Rasmussen Reports réalisé en septembre montrait que 25 % des démocrates soutiendraient Kennedy aux primaires, mais que 33 % voteraient pour lui s’il se présentait comme indépendant.

Aucun candidat tiers n’a jamais remporté la présidence américaine. L’ancien président Theodore Roosevelt s’en est rapproché en 1912, lorsqu’il s’est présenté comme progressiste contre le républicain sortant Wiliam H. Taft. Cela a permis à Woodrow Wilson de remporter une victoire écrasante au collège électoral, devenant ainsi le premier démocrate à remporter la Maison Blanche depuis 1860.