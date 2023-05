Kenley Jansen torture son ancienne équipe pour franchir une étape historique

Le plus proche des Red Sox de Boston, Kenley Jansen, est entré dans l’histoire mercredi soir, et cela s’est fait au détriment de son ancienne équipe, les Braves d’Atlanta.

Les Red Sox de Boston sont sur une lancée depuis le début du mois de mai, avec une fiche de 6-2 au début du 10 mai. Ils avaient fait un dérapage de deux matchs, dont une défaite au début de leur série contre les Braves d’Atlanta, le premier- placer l’équipe dans l’Est de T.-N.-L. Mais les Red Sox sont revenus dans la colonne des victoires, en partie grâce au rapprochement de Kenley Jansen qui a marqué l’histoire contre son ancienne équipe.

Dans la neuvième manche, Jansen a demandé au receveur des Braves Sean Murphy de s’envoler, mais a ensuite cédé un doublé au voltigeur Eddie Rosario. Malgré le gros coup sûr, Jansen n’a pas été secoué, car il a forcé le joueur de deuxième but Ozzie Albies à s’envoler, avant que Travis d’Arnaud ne frappe pour assurer la victoire 5-2 pour Boston.

Kenley Jansen enregistre le 400e arrêt en carrière contre l’ancienne équipe

Avec cela, Jansen a enregistré son 400e arrêt en carrière, devenant ainsi le septième lanceur à le faire. En fait, il est le deuxième plus jeune à atteindre ce cap à 35 ans et 222 jours. Francisco Rodriguez était le plus jeune lanceur de relève à accumuler 400 arrêts, à 34 ans et 138 jours.

Kenley Jansen n’est que le 7e lanceur à enregistrer 400 arrêts. Âge au moment du 400e arrêt : Francisco Rodriguez – 34 ans, 138 jours

KENLEY JANSEN – 35 ans, 222 jours

Lee Smith – 35 ans, 287 jours

Mariano Rivera – 36 ans, 229 jours

Trevor Hoffman – 37 ans, 205 jours

Jean Franco – 38 ans, 209 jours

Billy Wagner – 38 ans, 330 jours – JP Long (@SoxNotes) 11 mai 2023

De plus, Jansen a lancé trois lancers à 98,7, 98,5 et 98,4 mph mercredi, qui sont les lancers les plus rapides depuis le 27 août 2016, par Sarah Langs de MLB.com.

Jansen a passé la majeure partie de sa carrière avec les Dodgers de Los Angeles, faisant ses débuts en 2010. Il s’est ensuite élevé au sein de l’équipe et a gravé son nom comme l’un des meilleurs du jeu. Au cours de ses 12 ans, Jansen a enregistré 350 arrêts, s’est qualifié trois fois pour le All-Star Game et a remporté les World Series en 2020.

Après la saison 2021, Jansen est entré en agence libre et a signé avec les Braves d’Atlanta, qui venaient de vaincre les Dodgers dans le NLCS et de battre les Astros de Houston en six matchs pour remporter les World Series. En 2022, Jansen a lancé 65 matchs, où il a enregistré 41 arrêts et terminé 54 matchs, tous deux en tête de la Ligue nationale.

Jansen a signé un contrat de 32 millions de dollars sur deux ans avec les Red Sox cette intersaison. Après ce match de mercredi, Jansen a une MPM de 0,77, un WHIP de 1,11, 85 retraits au bâton, 22 buts sur balles et neuf arrêts à son actif en 12 matchs.

Le 10 mai 2023, Jansen est devenu le septième plus proche du record de 400 arrêts dans sa carrière.