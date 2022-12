Kenkre FC étourdit le Real Kashmir FC avec une belle victoire de retour

Le Kenkre FC a enregistré une remarquable victoire 2-1 contre le Real Kashmir FC lors de son match de I-League 2022-23 au Cooperage Stadium de Mumbai jeudi. Jestin George a donné l’avantage à l’équipe adverse au début de la première mi-temps, mais ce fut de courte durée car Aman Gaikwad a rapidement égalisé le score. Dans les derniers instants, Ahmed Faiz Khan a marqué sur place pour les Mumbaikars alors qu’ils enregistraient leur première victoire à domicile de la saison et se sortaient de la zone de relégation avant la trêve hivernale.

Le début de la première mi-temps était unilatéral alors que le Real Kashmir dominait la procédure et créait un certain nombre d’occasions de marquer. Leur attaquant ghanéen Nuhu Seidu était dans le vif du sujet, avec une tête arrêtée à la 11e minute et testant à nouveau le gardien Padam Chettri une minute plus tard avec une volée puissante.

Son compatriote ghanéen Ibrahim Nurudeen était à quelques centimètres de marquer le premier match alors qu’il frappait le poteau à 15 mètres. Cependant, la pression a porté ses fruits trois minutes plus tard puisque les Léopards des neiges ont finalement pris les devants. George a ouvert le score sur le corner de Girik Khosla, envoyant le ballon dans le sol alors qu’il passait au-dessus du gardien et se bloquait dans le filet.

Le revers est venu comme un éclair pour les hôtes, alors qu’ils prenaient vie et intensifiaient leur pression. Un moment d’éclat de Gaikwad leur a permis d’égaliser à la 24e minute. Le gardien du Real Cachemire Subhasish Roy Chowdhury a été contraint à un dégagement précipité et alors que le ballon était remporté en haut du terrain, il est tombé sur Gaikwad et il l’a lancé dans le toit du filet avec une puissante demi-volée.

Les deux équipes ont continué à faire pression alors qu’elles cherchaient le but du feu vert. Alocious M et Lamine Moro se sont rapprochés avec quelques demi-occasions pour les visiteurs à la fin de la première période, tandis que Kenkre a également façonné quelques attaques dangereuses mais n’a pas réussi à déranger Chowdhury.

Après le redémarrage, les Snow Leopards ont de nouveau été plus rapides sur les blocs et semblaient dangereux en attaque. À la 53e minute, Nurudeen a lancé un dangereux centre bas en travers du but, mais Alocious n’a pas pu établir un contact approprié au deuxième poteau. Une minute plus tard, Nurudeen s’est retrouvé en position de marquer mais a tiré loin de la cible. Près de l’heure de jeu, le tir de loin de Tluanga est passé juste au-dessus de la barre transversale.

Les occasions nettes étaient difficiles à trouver, mais le Real Kashmir semblait plus susceptible de marquer. Le remplaçant Samuel Kynshi a tiré à côté du bord de la surface de réparation à la 76e minute et Nuhu n’a pu trouver le filet latéral qu’à bout portant deux minutes plus tard.

De l’autre côté, le remplaçant de Kenkre, Aravindraj Rajan, s’est retrouvé libre au deuxième poteau à la 85e minute mais n’a pas pu établir de contact propre après avoir trouvé le bout d’un centre. Ben Outtara a créé une chance de tir quelques instants plus tard, mais elle a été sauvée facilement.

Le match semblait se diriger vers un match nul mais il a basculé avec une minute de temps réglementaire à jouer. Outtara a été maladroitement abattu dans la surface de réparation par George et l’arbitre a dûment indiqué l’endroit. Khan s’est avancé pour prendre le coup de pied et n’a commis aucune erreur en l’envoyant à la maison, donnant aux hôtes la tête pour la première fois du match.

Bien que le Real Kashmir ait mis la pression pendant les huit longues minutes de temps d’arrêt, Kenkre a réussi à voir le match se terminer sans accroc, s’assurant de marquer trois points cruciaux tout en condamnant les visiteurs à leur troisième défaite consécutive.

