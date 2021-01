Kenin ouvre la saison avec Win Over Yang à Abu Dhabi Open

ABU DHABI, Émirats arabes unis: Sofia Kenin a ouvert sa saison jeudi en battant Yang Zhaoxuan 7-6 (4), 6-2 au premier tour de l’Open d’Abu Dhabi.

L’Américaine a frappé 11 as contre Yang pour organiser un match de deuxième tour contre Kirsten Flipkens.

Evidemment un peu de nerfs. Je devais essayer de trouver mon rythme, a déclaré Kenin, la championne de l’Open d’Australie qui tentera de défendre son titre le mois prochain. Le premier set a été assez difficile pour moi. Je n’ai pas trouvé la balle, je suppose. Mais au deuxième set, je me suis montré fort et bien sûr j’ai l’impression que c’est à cause du manque de matches pour moi.

Après une longue pré-saison, Kenin a déclaré qu’elle était heureuse de battre une joueuse qui avait déjà eu un entraînement de match en qualifications, mais qu’elle avait des inquiétudes au sujet de sa propre fatigue vers la fin.

J’étais comme: je veux juste finir déjà. Je suis trop fatigué », a déclaré Kenin.

De plus, Aryna Sabalenka, quatrième tête de série, est revenue après avoir suivi 5-3 dans le premier set pour battre Polona Hercog 7-6 (5), 6-2, la sixième tête de série Elena Rybakina a battu Lucrezia Stefanini 6-1, 6-3, Hsieh Su-Wei a battu Marketa Vondrousova, huitième tête de série, 3-6, 6-3, 7-6 (3), et Sara Sorribes Tormo a battu la demi-finaliste de Roland-Garros Nadia Podoroska 6-3, 6-3.

