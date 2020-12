Sofia Kenin a remporté le titre de Joueuse de l’année WTA mardi après avoir remporté l’Open d’Australie en janvier pour son premier titre du Grand Chelem, terminant deuxième à Roland-Garros en octobre.

Le joueur de 22 ans de Floride a obtenu une fiche de 16-2 dans les trois principaux tournois disputés en 2020. Wimbledon a été annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de la coronavirus pandémie et a terminé la courte saison avec un meilleur classement de carrière de n ° 4.

Lors d’autres récompenses annoncées mardi et basées sur les votes des membres des médias internationaux, Victoria Azarenka a été choisie comme Joueuse de l’année de retour, Iga Swiatek a été nommée Joueuse la plus améliorée, Nadia Podoroska a été la nouvelle venue de l’année et Kristina Mladenovic et Timea Babos étaient les doubles. Équipe de l’année.

L’entraîneur des Swiateks, Piotr Sierzputowski, a reçu le prix de l’entraîneur de l’année.

Dans deux catégories déterminées par le vote des joueurs, Marie Bouzkova a reçu le prix Karen Krantzcke de l’esprit sportif et les 10 membres du Conseil des joueurs de la WTA ont partagé le prix du service aux joueurs Peachy Kellmeyer.

Kenin est arrivé cette année avec un score de 11-11 en carrière dans les tournois du Grand Chelem et zéro voyage après le quatrième tour à l’un des quatre événements sportifs. Mais elle a annoncé son arrivée en tant qu’étoile montante au début de la saison en battant Ash Barty, classée n ° 1 en demi-finale et l’ancien n ° 1 Garbie Muguruza en finale à Melbourne Park.

Ce triomphe a fait de Kenin le plus jeune champion de l’Open d’Australie depuis 2008, lorsque Maria Sharapova avait 20 ans. Cela a également propulsé Kenin dans le Top 10, faisant d’elle la plus jeune Américaine à faire ses débuts aussi haut dans le classement depuis que Serena Williams l’a fait à 20 ans en 2002.

Kenin a ensuite atteint le quatrième tour à l’US Open, puis la finale à l’Open de France retardé par une pandémie avant de perdre contre Swiatek pour le titre.

Swiatek, une polonaise de 19 ans, n’avait jamais remporté de trophée de niveau tournée avant ses deux semaines magiques à Roland Garros, où elle n’a pas laissé tomber un set. Elle a terminé l’année à la 17e place.

Podoroska, 23 ans, argentin, a également percé à Paris, atteignant les demi-finales en qualification à la 131e place avant de s’incliner face à Swiatek.

Azarenka a remporté son premier titre en plus de quatre ans, puis a atteint sa première finale du Grand Chelem en sept ans en allant si loin à l’US Open, où elle a perdu contre Naomi Osaka.

Azarenka a quitté la tournée en 2016 pour devenir mère et son retour a connu des moments difficiles, y compris une année civile sans gagner de match.

Mladenovic et Babos ont remporté deux titres de double du Grand Chelem cette saison, à l’Open d’Australie et à l’Open de France.

___

Plus de AP Tennis: https://apnews.com/apf-Tennis et https://twitter.com/AP_Sports