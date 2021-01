Kenin à Abu Dhabi Round 3 après des blessures à la cheville par Flipkens

ABU DHABI, Emirats Arabes Unis: La championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin a atteint le troisième tour de l’Open d’Abu Dhabi vendredi après que son adversaire Kirsten Flipkens se soit blessée à la cheville et ait dû abandonner.

Flipkens a remporté le premier set 7-5 et menait 5-4 dans le second quand elle a sauté pour jouer un tir et a atterri contre un panneau publicitaire derrière la ligne de fond. Sa cheville gauche se tordit sous elle.

Je suis évidemment un peu contrarié, assez ému. Étaient de bons amis et ce n’est pas quelque chose que vous aimez voir. J’espère juste qu’elle se rétablira rapidement et qu’elle se préparera pour l’Australie, a déclaré Kenin. Ce n’est pas comme ça que je voulais gagner.

Kenin a déclaré qu’elle avait voulu passer du côté de Flipkens du terrain pour l’aider, mais qu’elle ne pouvait pas en raison des règles de distanciation sociale limitant les contacts entre les joueurs pendant le coronavirus pandémie. Kenin a déclaré que le panneau publicitaire était trop proche du tribunal.

«Je pense peut-être pas pour s’en débarrasser, mais juste pour le repousser un peu plus», a déclaré Kenin. C’est comme un incident malheureux qui se produit.

Flipkens a cassé le service de Kenin à cinq reprises dans le premier set, y compris le fait de briser l’Américain dans des matchs de service consécutifs pour prendre le premier set après que Kenin ait servi pour le set avec une avance de 5-4.

Kenin jouera soit Yulia Putintseva, 13e tête de série, soit Barbora Krejcikova au troisième tour.

De plus, Ons Jabeur, 15e tête de série, a battu Kateryna Bondarenko 5-7, 6-3, 6-2. Jabeur, quart de finale de l’Open d’Australie l’an dernier, affrontera Aryna Sabalenka ou Ajla Tomljanovic, quatrième tête de série, au troisième tour.

