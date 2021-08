Keni Harrison remporte l’argent au 100 m haies aux Jeux de Tokyo

TOKYO – Il y a cinq ans, Keni Harrison affichait un sourire alors que la déception montait dans ses yeux. « Je ne sais pas ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.

Elle était arrivée aux essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis en 2016 en tant que favorite prohibitive du 100 mètres haies, non seulement pour remporter l’épreuve, mais aussi potentiellement pour remporter l’or à Rio. Au lieu de cela, elle avait terminé sixième – choquée, le cœur brisé et complètement hors de l’équipe.

Pendant les 1851 jours suivants, la déception de ce moment a alimenté Harrison. Et lundi, elle a finalement obtenu la rédemption. Le joueur de 28 ans a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo avec un temps de 12,52 secondes, battant de justesse la Jamaïcaine Megan Tapper, qui a remporté le bronze, et terminant derrière seulement Jasmine Camacho-Quinn de Porto Rico, qui a remporté l’or.

L’autre concurrent américain dans le peloton, Gabbi Cunningham, est arrivé septième.

« Je pense que manquer à Rio, c’est toujours dans ma tête quand je m’entraîne », a déclaré Harrison. « C’est ce qui continue de me faire travailler dur – je me souviens juste de ce moment où j’ai terminé sixième aux essais américains.

« Donc, je me reprends et je continue, je reconstruis juste ma confiance – pour obtenir une médaille d’argent à ramener à la maison dans mon pays, je ne pourrais pas être plus heureux. »

Harrison est né dans le Tennessee et a été adopté comme un bébé. Ses parents, Karon et Gary, ont 11 enfants, dont neuf sont adoptés, dont deux boliviens et deux d’origine coréenne.

L’enfant du milieu de la famille, Harrison a commencé comme footballeuse avant de se concentrer sur la piste. Elle a couru collégialement pour l’Université du Kentucky et a remporté deux championnats nationaux en tant que senior, puis est restée l’année suivante en tant qu’entraîneur adjoint bénévole tout en s’entraînant pour Rio.

C’est à ce moment-là qu’elle a fait la connaissance de Camacho-Quinn, qui était un étudiant de première année dans l’équipe. Ils s’entraînaient régulièrement ensemble et partageaient le même coach.

« Je pense que nous avons tiré le meilleur de l’autre », a déclaré Harrison. « Je savais qu’elle voulait me battre, je voulais la battre. Donc ça a apporté ce bel avantage compétitif. »

Camacho-Quinn, qui a maintenant réalisé les cinq meilleurs temps au monde cette année, a déclaré que son temps d’entraînement avec Harrison l’avait presque aidée à se mettre à l’aise lors de la finale de lundi. Cela m’a rappelé des souvenirs de leurs séances d’entraînement à Lexington.

« Cela m’a honnêtement calmé dans les blocs », a déclaré Camacho-Quinn, dont le frère, Robert, joue dans la NFL. « Je pense qu’avec cette expérience que nous avons eue ensemble, cela nous a amenés à ce point. Nous savons tous les deux à quoi cela ressemble. »

Après avoir raté l’équipe olympique en 2016, Harrison a établi un nouveau record du monde de 12,20 secondes lors d’un événement de la Diamond League le mois suivant. Pendant ce temps, les femmes américaines ont balayé les places pour les médailles à Rio, dirigées par Brianna Rollins-McNeal.

Harrison a déclaré que la déception des essais de 2016 l’avait motivée, mais ne l’a jamais incitée à douter de ses capacités.

« Je ne pense pas que ce soit choquant que je sois venue ici et que je sois capable d’obtenir une médaille », a-t-elle déclaré. « C’est juste une de ces choses quand vous en rêvez chaque nuit. Je savais que j’étais définitivement capable. »

Naturellement, Harrison aurait préféré être en or. Mais alors qu’elle s’adressait aux journalistes lundi, un drapeau américain drapé sur ses épaules, elle semblait à la fois heureuse et soulagée.

« Le but est toujours l’or », a déclaré Harrison. « Mais pour le moment, je suis satisfait. »

Contribution : The Associated Press

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.