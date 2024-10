Kengo Kuma sur la reconnexion de l’architecture avec la nature à travers le projet Ellinicon

Kengo Kuma évoque le retour de l’architecture à la nature

Dans sa conférence intitulée Architecture’s Return to Nature au Ellinikon Experience Center à Athènes, Kengo Kuma explore comment l’architecture peut se reconnecter à son environnement naturel, en soulignant l’importance des échanges culturels. Pendant l’événement, en présence de designboom, l’architecte explique comment son architecture est liée au monde naturel en présentant une sélection de projets sélectionnés.‘Le respect de la nature est également un autre aspect important des différentes traditions », il note tout en soulignant comment les pratiques architecturales japonaises et grecques privilégient une relation harmonieuse avec l’environnement. L’architecte de renom évoque l’utilisation de matériaux locaux, expliquant que « l’intimité est le mot-clé que nous avons en commun », et faisant référence aux valeurs partagées des deux cultures qui influencent son travail.

Dans le cadre de l’initiative 2024 de l’Année de la culture et du tourisme Japon-Grèce, l’ambassade du Japon en Grèce s’associe au promoteur immobilier grec LAMDA Development pour organiser une conférence spéciale de Kengo Kuma. L’architecte souligne l’importance d’utiliser des matériaux régionaux et des motifs traditionnels pour créer une harmonie entre les contextes naturels et sociaux. Dans notre conversation suite à son discoursKuma approfondit ces idées, partageant ses idées sur sa philosophie du design, ses inspirations et la façon dont il aborde l’architecture comme un dialogue avec la nature dans son implication dans l’Ellnikon. projet.



toutes les images sont une gracieuseté de Développement Lambda et Kengo Kuma & Associates, sauf indication contraire

Transparence et matériaux locaux : aperçus de l’Ellnikon

Tout au long de la conférence, Kengo Kuma revient sur le thème de l’équilibre entre le design contemporain et les valeurs traditionnelles, notamment à travers son utilisation innovante des matériaux et de l’artisanat local. Le architecte japonais note que l’architecture doit évoluer pour s’adapter à son contexte naturel, comme le démontre son travail à Ellinikon. Sa présentation offre un aperçu des projets tout au long de sa carrière, qui font partie d’un mouvement plus large vers un design plus durable et axé sur la nature. L’implication de Kuma dans cela projet de régénération urbaineplus précisément les Résidences Riviera Galleria et Marina, incarnent ces principes. Il a mentionné comment son approche de conception se concentre sur la transparence et l’ouverture, créant des espaces où la lumière naturelle et l’air circulent librement. « La transparence est essentielle pour créer un dialogue entre la nature et l’architecture », il partage.

Kuma souligne comment les développements des résidences Riviera Galleria et Marina du projet Ellinikon intègrent la nature dans les environnements urbains en mélangeant des matériaux comme le bois et la pierre avec des techniques contemporaines. L’architecte dit que « Le respect de la nature est un élément central des traditions japonaises et grecques », reflétant son engagement en faveur de la durabilité et des échanges culturels dans le design.



dans son exposé, Kengo Kuma explore comment l’architecture peut renouer avec son environnement naturel

ENTRETIEN AVEC KENGO KUMA

designboom (DB) : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision globale des projets à Ellinikon ? Comment avez-vous abordé le cahier des charges au départ et est-ce que quelque chose a changé au cours du processus ?

Kengo Kuma (KK) : Ellinikon est depuis longtemps un quartier intact d’Athènes, malgré son charme et son lien étroit avec le littoral. Ce projet vise à redécouvrir le charme d’Ellnikon en tant qu’interface entre la ville et la mer. Notre approche vise à raviver cette connexion et à garantir que l’architecture incarne la fluidité et le rythme de l’eau. Alors que nous concevons la zone la plus proche de la mer, nous voulions que l’architecture fasse écho aux scènes de vagues et de navigation, créant un dialogue fluide entre l’environnement bâti et le front de mer. Nos bâtiments façonneront le futur front de mer et portent ainsi dans leur forme et leur matérialité cette relation symbolique avec la mer.



l’architecture japonaise et grecque privilégie une relation harmonieuse avec l’environnement

DB : Le Ripple est décrit comme ‘l’élément central’ de la Riviera Galleria. Comment est née cette idée et comment définit-elle le projet ?

KK : L’idée de The Ripple est née naturellement dans le cadre de notre volonté d’exprimer la fluidité et le mouvement de la mer à travers l’architecture. Cela m’a conduit vers des matériaux qui allaient refléter à la fois tradition et innovation : un mélange de tissu et de bois. Le choix des matériaux fait référence aux écrans d’ombrage grecs traditionnels fabriqués à partir de roseaux et fait un clin d’œil aux mâts et aux voiles qui définissent la mer Égée depuis des siècles. Ce mélange de textures naturelles créera un espace chaleureux et intime, des qualités que des matériaux comme le béton ou la pierre ne pourraient obtenir à eux seuls. L’effet d’entraînement du design imite le mouvement de l’eau et nous espérons qu’il évoquera un sentiment de sérénité et d’intemporalité.



les matériaux locaux et les motifs traditionnels créent une harmonie entre les contextes naturels et sociaux

DB : Dans votre Ellinikon Moments Talk, vous discutez de votre philosophie de «une architecture en harmonie avec la nature. » Comment la Riviera Galleria illustre-t-elle ce concept et quel message souhaitez-vous que les visiteurs retiennent de l’expérience de cet espace ?

KK : La géométrie organique de la Riviera Galleria est un geste fort vers l’harmonie avec la nature, mais elle va plus loin que la forme. La verrière continue et les avant-toits qui s’étendent vers l’extérieur permettent une interaction fluide entre l’intérieur et l’extérieur. En marchant sous cette canopée, les visiteurs éprouvent une sensation de protection tout en restant connectés aux éléments naturels, au soleil grec et à la brise marine. Je veux que les visiteurs sentent qu’ils ne se contentent pas d’observer l’environnement, mais qu’ils en font partie.



tout au long de la conférence, Kuma revient sur le thème de l’équilibre entre le design contemporain et les valeurs traditionnelles

DB : La Riviera Galleria et les Marina Residences fusionnent l’architecture japonaise contemporaine avec des éléments du paysage grec. Lors de votre intervention, vous avez mentionné que la similitude entre les deux cultures est l’intimité. De quelles autres manières ces deux esthétiques culturelles se mélangent-elles, et quel rôle les matériaux et/ou les traditions locales jouent-ils dans la conception ?

KK : Les cultures grecque et japonaise partagent un profond respect pour la transition entre la terre et la mer : cette sensibilité est quelque chose que nous souhaitions refléter dans notre conception. Le concept d’intimité est ancré non seulement dans la forme de l’architecture mais aussi dans l’ordonnancement des espaces. Nous avons soigneusement travaillé avec des matériaux naturels comme le bois et la pierre, en les juxtaposant à un tissu translucide pour créer des couches d’expériences. Au fur et à mesure que le design évoluait, les influences grecques et japonaises sont devenues indissociables. Les visiteurs peuvent considérer certains gestes comme distinctement grecs ou japonais, mais pour moi, ils font partie de la même philosophie de travail avec la nature.



l’architecture doit évoluer pour s’adapter à son contexte naturel

DB : La Riviera Galleria présente une nouvelle typologie d’espace commercial ouvert aux éléments : soleil, mer et ciel. Quelles opportunités et difficultés cela a-t-il présenté ? Comment l’environnement vous a-t-il inspiré à utiliser le tissu et la pierre ?

Cette typologie constitue en effet un défi. Concevoir un bâtiment sans façade arrière, ouvert et en continuité avec son environnement, nécessitait un équilibre minutieux entre structure et exposition. Nous avons choisi des tissus capables de filtrer la forte lumière du soleil tout en résistant aux vents marins. La pierre a été utilisée pour ancrer le bâtiment dans le paysage, et nous avons également accordé une attention particulière aux détails, en veillant à ce que les matériaux comme le bois soient protégés des éléments agressifs, créant ainsi une structure à la fois durable et expressive.