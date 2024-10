Kengo Kuma remplace mystérieusement Marlon Blackwell pour diriger la conception du mémorial de la guerre mondiale contre le terrorisme | Nouvelles

Image : je m’ennuie maintenant via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Kengo Kuma vient d’être nommé architecte principal du prochain mémorial de la guerre mondiale contre le terrorisme au National Mall à Washington, DC.

Déclarant que sa passion pour ce travail découle de la perte d’un ami personnel le 11 septembre, Kuma a déclaré : « Ce mémorial aidera le monde entier à contempler la guerre d’importance mondiale qui a suivi ce jour de chagrin et les expériences de ceux qui ont y a participé. »

L’expérience de guerre d’environ 2,7 millions de militaires américains qui ont pris part au conflit depuis 2001 jouera en effet un rôle, tout comme la prise en compte de l’impact de la guerre sur la société au sens large au nom de laquelle elle a été administrée. Selon une enquête menée auprès de 20 000 vétérans et civils des 50 États par les organisateurs de la Global War on Terrorism Memorial Foundation, les éléments suivants ont été préférés par une majorité (80 %) des personnes interrogées :

Plus de 60 % des personnes interrogées souhaitaient un espace vert autour du Mémorial, et 50 % des personnes interrogées espéraient que la conception intégrerait un plan d’eau.

Près de 70 % souhaiteraient que le Mémorial soit un cadre intimiste (ex : « calme et tamisé »)

Plus de 80 % espéraient voir le Mémorial illuminé la nuit

Image fournie par la Global War on Terrorism Memorial Foundation

Le président du conseil d’administration de la Global War on Terrorism Memorial Foundation, Ted Skokos, a déclaré : « L’ensemble de notre conseil d’administration est ravi de pouvoir compter sur un architecte de renommée internationale, Kengo Kuma, qui dirige la conception de ce mémorial. Au cours d’un processus d’évaluation rigoureux, son professionnalisme , son engagement envers la collaboration et sa vision esthétique nous ont convaincus de le sélectionner pour diriger notre équipe de conception. Nous sommes ravis de voir ce que lui et toutes les parties prenantes du design, y compris notre conseil consultatif du design, produiront à mesure que ce processus s’accélère.

Marlon Blackwell avait déjà été nommé concepteur du Mémorial en juillet 2023. Il n’y a aucune mise à jour pour le moment quant à l’état actuel de son entreprise sur le projet. Aucun calendrier ni aucun autre détail du projet n’ont été rendus disponibles avec l’annonce de Kuma.