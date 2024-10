Kengo Kuma nommé nouveau concepteur principal du mémorial de la guerre mondiale contre le terrorisme à Washington, DC

© Shutterstock via 72westy

Dans un développement surprenant, l’architecte de renommée internationale Kengo Kuma a été nommé nouveau concepteur principal du très attendu Mémorial de la guerre mondiale contre le terrorisme sur le National Mall à Washington, DC L’annonce fait suite au départ de l’ancien designer Marlon Blackwell, initialement sélectionné en juillet 2023.

Kuma, connu pour ses créations inspirées de la nature, va désormais diriger les efforts visant à créer un mémorial rendant hommage à ceux qui ont servi et se sont sacrifiés dans la guerre mondiale contre le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre. Son implication découle d’un lien personnel, puisqu’il a perdu un ami proche lors de la tragédie du 11 septembre. Le Mémorial vise à refléter l’importance mondiale du conflit et les expériences de ceux qui y ont participé.

Selon le Fondation commémorative de la guerre mondiale contre le terrorisme, La compréhension de Kuma de l’importance du Mémorial, ainsi que son approche collaborative, ont fait de lui le candidat idéal pour diriger le projet. La Fondation s’est dite convaincue que la conception de Kuma offrira un espace significatif et inclusif qui trouvera un écho auprès de tous ceux qui le visitent, servant d’hommage puissant aux personnes impliquées dans le conflit.

J’espère que ce Mémorial servira de pont pour les générations futures, leur permettant de ressentir quelque chose au-delà du simple monument physique. Nous souhaitons transmettre ce message à la jeune génération. C’est là le véritable rôle d’un Mémorial : transmettre un message à travers le temps. -Kengo Kuma

Une enquête menée en 2023 a révélé les principales préférences du public concernant la conception du Mémorial. Selon la Global War on Terrorism Memorial Foundation, plus de 60 % des personnes interrogées étaient favorables aux espaces verts, tandis que 50 % souhaitaient un plan d’eau. De plus, 70 % ont exprimé le souhait d’un cadre intimiste et plus de 80 % espéraient que le Mémorial serait illuminé la nuit.

Bien qu’aucun calendrier précis pour la conception et la construction du Mémorial n’ait été publié, la collaboration entre l’équipe de Kuma et le Conseil consultatif du design devrait bientôt se conclure. Une fois le concept finalisé, il nécessitera l’approbation fédérale avant de passer aux étapes suivantes.

