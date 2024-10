Kengo Kuma drape le logement « Yama-tani » en bois plissé de manière fluide

yama-tani : Un projet d’habitation à taille humaine à Paris

Yama-Tani, conçu par le célèbre studio d’architecture japonais Kengo Kuma & Associésest un petit bois Résidentiel projet situé au nord-est de Paris. Contrairement aux immeubles de grande hauteur environnants, ce développement s’intègre dans le quartier existant de bâtiments inférieurs, allant de deux à cinq étages. Le projet vise à recréer l’échelle intime d’un village au sein de l’environnement urbain du Français capitale tout en intégrant la nature dans la conception.

L’une des stratégies de conception clés du projet est sa composition en gradins, qui ouvre le bâtiment vers le coin sud-est, permettant ainsi à un maximum de lumière solaire d’atteindre son noyau. Malgré le volume limité de la structure, les architectes ont créé une sensation d’espace en veillant à ce que la plupart des appartements s’étendent de façade en façade. De plus, toutes les unités bénéficient d’espaces extérieurs, notamment des balcons, des loggias, des terrasses et des toits, améliorant ainsi la connexion entre l’intérieur et l’extérieur.



« yama-tani » est une expression japonaise signifiant « montagne-vallée » | photos © Sergio Grazia

la façade en bois ondulante de Kengo Kuma

Pour son Yama-Tani Housing, Kengo Kuma & Associates conçoit des couloirs de distribution extérieurs qui permettent aux résidents de se déplacer de manière fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs. Le architectes utilisez cette conception ouverte pour donner un sentiment de connexion avec les saisons et la météo changeantes, favorisant le confort et une atmosphère calme. Chaque appartement a un accès direct depuis l’extérieur et un jardin à l’arrière constitue l’élément central du bâtiment. Cet espace vert est visible depuis la rue, ajoutant de la profondeur à la vue et intégrant la nature au tissu urbain.

Le bois est un matériau déterminant dans Yama-Tani Housing, choisi à la fois pour ses qualités tactiles et sa capacité à créer une atmosphère sereine et accueillante. Si l’utilisation du bois offre des avantages acoustiques et thermiques, elle contribue en outre à une expérience de vie plus connectée à la nature. Différents types de bois ont été sélectionnés à des fins spécifiques : du châtaignier pré-vieilli pour la façade donnant sur la rue, suffisamment durable pour supporter un travail de conception détaillé et plissé, et du sapin de Douglas plus lisse pour la façade sur cour, qui développera naturellement une patine argentée sur la façade. temps.



Le logement Yama-Tani est un petit projet résidentiel en bois au nord-est de Paris

apporter du dynamisme et du mouvement à la ville

La façade principale du logement Yama-Tani de Kengo Kuma fait face à la rue parisienne et se caractérise par un design en bois plissé qui joue avec la lumière et l’ombre, imitant les sommets et les vallées d’une chaîne de montagnes – d’où le nom « yama-tani », qui se traduit du japonais par « montagne-vallée ».

Lorsque le soleil se déplace dans le ciel, chaque section du bois capte la lumière différemment, créant un effet visuel dynamique. Cette conception réussit à perturber la linéarité du bâtiment, à apporter du dynamisme au paysage de rue environnant et à suggérer une impression de mouvement. Grâce à ces qualités dynamiques, ainsi qu’à l’intégration des espaces extérieurs et à une vie à échelle humaine, l’architecture de Yama-Tani constitue un ajout distinctif au quartier.



la conception vise à recréer une échelle semblable à celle d’un village dans un environnement urbain



la plupart des appartements s’étendent de façade en façade et comprennent des espaces extérieurs



une composition en gradins permet à un maximum de lumière solaire d’atteindre le cœur du bâtiment