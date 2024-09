Kengo Kuma complète le centre d’art de Lisbonne avec une vaste verrière | Nouvelles

Kengo Kuma and Associates a achevé la refonte du Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM) à Lisbonne, marquant le premier projet achevé du célèbre architecte au Portugal. Réalisé en collaboration avec OODA (Oporto Office for Design and Architecture), le projet s’inspire de l’Engawa, une passerelle abritée typique des habitations japonaises.

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

Le centre CAM d’origine a été conçu par l’architecte britannique Sir Leslie Martin et ouvert en 1983, abritant l’une des plus importantes collections d’art portugais moderne et contemporain au monde. Le centre est situé dans l’enceinte plus large de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, un campus multidisciplinaire composé de bâtiments des années 1960 situé dans une forêt de 18 acres.

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

La nouvelle itération du centre de Kuma est définie par un auvent en bois de 330 pieds de long. La verrière s’inspire de l’Engawa, une passerelle abritée typique des habitations japonaises, considérée ni entièrement intérieure ni extérieure. Cherchant à établir une « architecture douce et humaine », la verrière relie le nouveau centre aux jardins environnants.

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

On accède au centre par une nouvelle entrée, avec des jardins agrandis pour créer une « forêt urbaine fluide et dense » par le paysagiste Vladimir Djurovic. À l’intérieur, le centre abrite près de 12 000 œuvres d’art comprenant des peintures, des sculptures, des installations, des dessins, des gravures, des photographies et des films. Parmi les espaces abritant l’art se trouve une nouvelle cuisine submergée, soutenue par un nouveau restaurant et une nouvelle boutique.

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

« Dans notre vision pour CAM, nous créons une fusion harmonieuse, où l’architecture et la nature dialoguent en harmonie », a déclaré Kengo Kuma à propos du projet. « Inspirés par l’essence d’Engawa, nous dévoilons un nouveau récit extérieur, invitant les visiteurs à ralentir et à s’approprier cet espace. L’idée de douceur et de transition est étendue à l’intérieur du CAM où nous avons créé de nouveaux espaces par soustraction, reproduisant la connexion du bâtiment avec le jardin et la lumière extérieure.

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

Crédit image : Fernando Guerra, ambassadeur Canon

La nouvelle de ce projet intervient quelques mois après l’ouverture de la station de métro Saint-Denis Pleyel de Kengo Kama à Paris. L’entreprise a également récemment achevé la construction d’un nouveau musée audio à Séoul, décrit comme un « instrument architectural ».