Kengo Kuma & Associates agrandit le Centro de Arte Moderna Gulbenkian

Le studio d’architecture Kengo Kuma & Associates a achevé l’extension du Centro de Arte Moderna Gulbenkian à Lisbonne, qui se définit par un auvent recouvert de bois qui s’inspire de l’architecture japonaise.

Conçu à l’origine en 1983 par l’architecte britannique Leslie Martin, le centre d’art existant de 17 174 mètres carrés a été modernisé pour égayer ses intérieurs et contribuer à le réintégrer dans la ville.

Kengo Kuma & Associés a conservé en grande partie la structure en béton existante mais l’a modernisée avec une extension définie par un vaste auvent qui fait référence à un engawa – un couloir abrité typique de l’architecture japonaise.

L’agrandissement comprend également de nouveaux espaces de galerie, des voies de circulation et des ouvertures qui visent à améliorer les connexions visuelles et à favoriser un « nouveau dialogue » entre le bâtiment et ses jardins.

« Le concept principal [of the project] « Engawa est le nom d’un espace intermédiaire traditionnel japonais », a déclaré le fondateur du studio Kengo Kuma à Dezeen.

« Un engawa peut créer une connexion, et la connexion est vraiment importante pour l’avenir [of the] musée », a-t-il ajouté. « Nous avons essayé de nous connecter [the garden and building] en ajoutant de nouveaux espaces engawa. »

À l’extrémité sud du centre, un mur d’enceinte de 4,5 mètres de haut a été remplacé par un mur plus bas et une porte pour aider à établir une connexion avec la rue adjacente.

Cette porte mène à un jardin de 7 515 mètres carrés aménagé par Vladimir Djurovic Architecture paysagère et peuplé de plantes indigènes.

Ici, des allées sinueuses s’enroulent autour de la végétation existante du site, tandis que des bancs, des portes et des ornements en acier patiné sont disséminés dans l’espace ouvert.

De larges marches en granit descendent du jardin vers l’extension, marquée par un auvent de 107 mètres de long et 15 mètres de large. Baptisé Engawa Space, il sert à la fois d’espace social pour les visiteurs et d’« espace de transition » reliant les jardins sud à l’entrée principale.

La verrière incurvée est perchée sur une série de colonnes en acier qui encadrent les vues sur le jardin et s’élèvent de deux mètres de hauteur au bord du jardin à 10 mètres à la façade du bâtiment.

Kengo Kuma & Associates a utilisé la matérialité de la verrière pour faire référence à la longue histoire entre les cultures portugaise et japonaise – avec des tuiles en bois de frêne sur la face inférieure de la structure et des tuiles en céramique plus grandes qui se chevauchent recouvrant le dessus.

« [Ceramic] « C’est un matériau typique de l’architecture portugaise, traditionnellement, comme le bois », a déclaré Kuma.

« Les deux matériaux sont très portugais, mais en même temps, par coïncidence, ce sont aussi des matériaux japonais », a-t-il ajouté.[Using these] « Matériaux » signifie utiliser des matériaux locaux, mais en même temps, c’est une sorte de mélange entre le Japon et le Portugal.

Là où cette voûte se termine, elle est rejointe par une plus petite qui s’étend dans la direction opposée pour guider les visiteurs vers l’entrée.

Certains des grands murs monolithiques du bâtiment existant ont été remplacés par des façades vitrées, attirant la lumière à l’intérieur et créant des connexions visuelles et physiques avec les jardins.

À l’intérieur, le centre s’ouvre sur un hall d’entrée spacieux à double hauteur, à côté duquel se trouve un nouveau restaurant. Celui-ci comprend une salle à manger spacieuse avec un long bar en béton et des meubles sur mesure conçus par Kengo Kuma & Associates, avec vue sur le jardin adjacent à travers de grandes fenêtres.

L’accès au patio extérieur arrière du bâtiment se fait depuis le hall et le restaurant par de grandes portes, où de grandes marches mènent à un étang.

Dans la spacieuse galerie Nave du rez-de-chaussée, le studio a ajouté des bandes de vitrage dans la structure en béton étagée existante du toit pour attirer la lumière dans l’espace.

De là, une galerie nouvellement construite mène à une salle d’exposition partiellement souterraine, éclairée par une série de fenêtres claires qui donnent sur l’espace Engawa et le jardin sud adjacent.

Au-dessus, une mezzanine de la même taille accueille un espace d’exposition supplémentaire donnant sur le rez-de-chaussée. L’utilisation répétée de murs en maille blanche et de détails en bois caractérise l’intérieur rénové.

D’autres interventions du studio comprenaient l’introduction d’un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et d’importants changements structurels, notamment l’ajout de couloirs et d’escaliers sous terre pour améliorer la circulation entre les galeries.

L’un des escaliers est en forme de spirale et est éclairé par un oculus circulaire. Une façade en verre et un puits de lumière ont également été introduits pour permettre l’accès à la lumière du jour à une galerie souterraine qui n’avait auparavant aucune ouverture.

Les projets précédents du studio comprennent un musée enveloppé de couches de tuyaux en aluminium suspendus à Séoul et un gratte-ciel « sculptural et emblématique » à Vancouver.

La photographie est de Fernando Guerra.

Crédits du projet :

Architecte: Kengo Kuma et associés

Architecte associé : OODA

Client: Centre d’art moderne Gulbenkian

Architecte paysagiste : Vladimir Djurovic Architecture paysagère

Ingénieur en structure : Bureau Happold