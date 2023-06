Kendry Paez: Chelsea conclut un accord de 17,27 millions de livres sterling pour le milieu de terrain Independiente del Valle, 16 ans | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea a conclu un accord pour signer Kendry Paez du club équatorien Independiente del Valle pour 20 millions d’euros (17,27 millions de livres sterling).

Le milieu de terrain, qui a eu 16 ans le mois dernier, déménagera à Stamford Bridge après son 18e anniversaire, ce qui signifie qu’il rejoindra probablement les Blues à l’été 2025.

Paez – qui peut jouer au milieu de terrain ou sur l’aile – a fait ses débuts pour Independiente del Valle à l’âge de 15 ans et est le plus jeune débutant et buteur de l’élite équatorienne.

Il a également fait sa première apparition dans la Copa Libertadores – l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions – lors d’une victoire 2-1 contre les géants brésiliens Corinthians le mois dernier.

Paez a brillé au niveau international, marquant plus récemment un but et en faisant trois passes décisives pour l’Équateur lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans cet été.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’arrière droit de Chelsea Reece James espère que son équipe « trouvera ses marques la saison prochaine » sous la direction du nouveau manager Mauricio Pochettino



Il a également joué à la Copa America U17, marquant deux buts et aidant six tout en étant capitaine de son pays, tandis qu’il a également été nommé meilleur talent au Next Generation Trophy – un tournoi de jeunes réunissant des clubs du monde entier – l’année dernière.

La signature de Paez continue les propriétaires de Chelsea – dirigés par Todd Boehly et Behdad Eghbali – d’énormes dépenses dans la fenêtre de transfert depuis leur prise de contrôle l’été dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Martin Brundle de Sky F1 a demandé à Mason Mount de Chelsea sur le trottoir s’il déménagerait à Manchester United cet été!



Les Blues ont signé 19 joueurs pour un coût de plus de 600 millions de livres sterling au cours des deux fenêtres de transfert précédentes, mais se sont toujours effondrés à une 12e place en Premier League, alors qu’ils n’ont pas non plus réussi à soulever un trophée la saison dernière.

Chelsea devrait avoir une autre fenêtre occupée devant eux au cours des prochains mois alors que Mauricio Pochettino cherche à réduire l’équipe gonflée et sous-performante dont il a hérité.

Manchester United veut signer Mason Mount et Manchester City tient à Mateo Kovacic, tandis qu’un certain nombre d’autres joueurs – dont Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly – ont tous été liés à des sorties.