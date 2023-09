Kendry Paez, à destination de Chelsea, illumine les qualifications sud-américaines

Le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde en Amérique du Sud, à la fin de la semaine dernière, appartenait aux vétérans, avec Lionel Messi et Neymar parmi les artistes les plus remarquables. Mais lors du deuxième tour de mardi, les jeunes ont eu la possibilité de voler la scène.

A tout juste 16 ans et en partance pour Chelsea à 18 ans, Kendry Paez est le dernier produit de qualité de la remarquable chaîne de production d’Independiente del Valle, un petit club de la banlieue de Quito qui a développé des personnalités comme Moisés Caicedo et de nombreux équatoriens. équipe. Paez a passé une bonne année – marquant lors de son premier match dans le football senior, alors qu’il avait encore 15 ans et participant aux Coupes du monde des moins de 17 ans et des moins de 20 ans – et maintenant jeté dans le chaudron de la Coupe du monde senior. qualification.

C’était un choix surprise pour aligner à domicile contre l’Uruguay. Paez faisait partie de l’équipe équatorienne depuis les matches amicaux de la FIFA en juin, mais il n’avait jamais joué auparavant et, avant ce match, le consensus était que quelques minutes en dehors du banc seraient le meilleur qu’il pouvait espérer. Au lieu de cela, l’entraîneur Félix Sánchez a lancé l’adolescent prodige et, à la fin d’une victoire 2-1, il était très satisfait de sa décision.

Paez opérait à droite d’un trio de milieu de terrain. Gaucher mais capable d’aller dans les deux sens, il y avait un air fanfaron et un style dans son football, une facilité décontractée à accepter la responsabilité de mettre en place le jeu, c’était une joie à regarder. Il n’a pas tenu tout le match – c’aurait été trop attendre – mais au moment où il a quitté le match, à 20 minutes de la fin, il avait inscrit le but vainqueur.

Contre le cours du jeu, l’Uruguay avait pris l’avantage en première mi-temps, Maxi Araujo travaillant dur sur la gauche pour créer une occasion pour Agustín Canobbio. Mais à l’altitude de Quito, l’Équateur a toujours été favori et a pris les points malgré le fait que le meilleur buteur de tous les temps, Enner Valencia, ait tiré à côté d’un penalty.

C’est un coup franc qui a changé la donne : un corner frappé depuis la gauche par Caicedo. Juste avant la pause, l’un des centres du pied droit de Caicedo a été accueilli par une tête imposante de l’arrière central Félix Torres. Et puis, en seconde période, Caicedo a commencé à varier le répertoire. Il a travaillé quelques virages courts, et depuis l’un d’eux, il a glissé Paez, son futur coéquipier à Chelsea, sur la ligne de bye. Paez a joué dans un centre bas et il y avait de nouveau Torres, cette fois étendant la jambe pour gagner le match.

Les trois premiers points de l’Équateur le placent dans le classement à… aucun point. Ils sont entrés dans la campagne avec une pénalité de trois points pour erreurs administratives lors des éliminatoires du Qatar, et cette victoire ne sert donc qu’à annuler leur sanction. La Coupe du Monde élargie signifie que six équipes sud-américaines se qualifient automatiquement pour 2026, avec une septième pour les séries éliminatoires. L’Équateur est donc en droit de rêver que Paez les aide à remporter davantage de victoires sur le chemin de la Coupe du Monde 2026 et pendant de nombreuses années au-delà.

L’Équateur se retrouve désormais à six points des leaders communs, le Brésil et l’Argentine ; les seules équipes à avoir remporté leurs deux matches d’ouverture. Ils ont remporté leur deuxième victoire dans des styles contrastés. La victoire 3-0 de l’Argentine face à la Bolivie a été très impressionnante. L’altitude extrême de La Paz est notoirement difficile pour les adversaires non acclimatés, et les champions du monde ont décidé de ne pas risquer Messi. Sans son talisman, le jeune milieu de terrain a fait preuve d’une grande maturité, dictant le rythme du match et se frayant un chemin à travers la défense bolivienne.

Kendry Paez, à gauche, célèbre aux côtés de son futur coéquipier de Chelsea, Moises Caicedo, après la victoire 2-1 de l’Équateur mardi. RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images

Le Brésil, quant à lui, s’est montré beaucoup moins accrocheur lors de sa victoire 1-0 contre le Pérou. Ils n’ont jamais été en véritable danger défensif, mais leurs passes n’ont guère eu la fluidité de la grande victoire de vendredi contre la Bolivie. Neymar n’a pas pu produire la belle forme qu’il a montrée ce soir-là, et au milieu d’une succession d’erreurs de passe, le jeu a semblé dériver vers un match nul et vierge, ce qui a été un peu dur pour Richarlison, l’avant-centre brésilien hors de forme, qui pensait qu’il avait a donné de la tête au Brésil une avance en première mi-temps, mais il a été marqué pour hors-jeu après une attente angoissante de sept minutes pour une décision du VAR. En fin de compte, c’est la puissance aérienne qui l’a emporté, Marquinhos volant les points avec une course intelligente devant le premier poteau pour marquer un corner de Neymar.

Derrière le Brésil et l’Argentine en début de tableau se trouve la Colombie, qui a pris quatre points grâce à un nul 0-0 âprement disputé contre le Chili. Et puis, rejoignant l’Uruguay avec trois points, le Venezuela a ouvert son compteur avec une victoire 1-0 à domicile contre le Paraguay.

Si la soirée appartenait à l’Équatorien Kendry Paez, 16 ans, alors il doit partager une partie de la gloire avec Salomon Rondon, l’avant-centre vénézuélien de 33 ans. La tragédie de la campagne précédente du Venezuela était qu’ils étaient rarement en mesure d’appeler leur principal attaquant cible, qui se trouvait soit en Chine, soit en Angleterre et était exclu en raison des restrictions liées au COVID. Maintenant, il a peut-être un peu dépassé son meilleur niveau. Mais lorsque le Venezuela a obtenu un penalty tardif, il n’a pas bronché. Paez peut rêver de nombreuses Coupes du monde à venir, mais le grand Rondon a encore une chance et il a entretenu ces espoirs avec un but sous haute pression.