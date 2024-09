Kendrick Lamar sort sa première nouvelle chanson depuis « Not Like Us »

Kendrick Lamar a publié une chanson surprise sur sa page Instagram, soi-disant intitulée « Watch the Party Die ».

Dans cette chanson de cinq minutes, il fait référence au rappeur chrétien Lecrae, à Terrace Martin et à ce qui semble être une référence à DJ Akademiks. « La personnalité de la radio qui fait de la propagande pour un salaire / Faites-moi savoir quand ils se présenteront comme victimes », déclare-t-il.

Il lâche également des paroles qui pourraient suggérer que le conflit avec Drake n’est pas entièrement terminé : « Je viens de faire marcher cet homme, ça fera du bien à tout le monde / C’est de l’amour mais de l’amour dur, parfois il faut en arriver à la violence. » Ajoutons à cela que la pochette de la chanson présente une paire de baskets défoncées, potentiellement une référence à la pochette du single « Push Ups » de Drake qui se moquait de la pointure de Lamar.

Ce titre est le premier nouveau morceau de Lamar depuis la sortie de son single à succès « Not Like Us », la sortie la plus réussie de son échange avec Drake plus tôt cette année. « Not Like Us » est devenu l’un des plus grands succès de Lamar à ce jour, débutant à la première place du Billboard Hot 100 en mai. Depuis, le morceau de diss a dominé les classements Hot Rap Songs, Hot R&B/Hip-Hop Songs et Streaming Songs. Il a également atteint la deuxième place du classement Song of the Summer de la publication.

Sa dernière chanson fait suite à l’annonce de Lamar comme interprète du spectacle de mi-temps du Super Bowl LIX d’Apple Music 2025. Ce sera sa deuxième chanson pendant le spectacle de la mi-temps, après sa présence en vedette lors du match des étoiles de Dr. Dre en 2022, composé de lui-même, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent.

« Le rap reste le genre musical qui a le plus d’impact à ce jour », a déclaré Lamar à propos du concert de la mi-temps. « Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont trouvé le bon. »