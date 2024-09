Kendrick Lamar sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIX 2025

Kendrick Lamar sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025.

Apple Music, Roc Nation, la NFL et Lamar lui-même ont confirmé que trois ans après avoir rejoint le spectacle de mi-temps du Dr Dre, rempli de stars, le rappeur fera de la scène la sienne le 9 février 2025, à la Nouvelle-Orléans.

« La musique rap est toujours le genre le plus impactant à ce jour », a déclaré Lamar dans un communiqué partagé avec Divertissement hebdomadaire. « Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont trouvé la bonne personne. »

Une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux montre le rappeur « Euphoria » exhortant les fans à se connecter à l’événement alors qu’il se tient devant un immense drapeau américain sur un terrain de football.

« Je m’appelle Kendrick Lamar et je vais me produire au Super Bowl LIX », dit-il dans le clip. « Serez-vous présent ? J’espère que oui. »

Il ajoute : « Vous savez qu’il n’y a qu’une seule chance de remporter un championnat. Pas de deuxième tour. Allons-y. »

La prochaine prestation de Lamar marque la sixième année que Roc Nation, le groupe de Jay-Z, programmera le spectacle. « Kendrick Lamar est vraiment un artiste et un performer unique en son genre », a déclaré Jay-Z dans un communiqué. « Son amour profond pour le hip-hop et la culture façonne sa vision artistique. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l’échelle mondiale. Le travail de Kendrick transcende la musique et son impact se fera sentir pendant des années à venir. »

Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige et Snoop Dogg se produisent lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI au SoFi Stadium.

Cette annonce confirme l’élan de Lamar cette année. Il a dominé le Panneau d’affichage Il a fait sensation dans les charts avec ses nouveaux hymnes, « Not Like Us » et « Like That », avec Future et Metro Boomin. Il a également fait parler de lui après avoir remporté sa dernière querelle avec Drake, qui a vu les deux hommes s’affronter verbalement sur des morceaux de dissymétrie concurrents.

Lamar a bénéficié d’un succès critique et commercial depuis la sortie de sa mixtape en 2011, Article 80. Pour son album de 2017, CONDAMNERIl a remporté 17 Grammy Awards et le prix Pulitzer de musique, faisant de lui le premier artiste non classique ou jazz à remporter ce prestigieux honneur.

Ce ne sera pas la première fois que Lamar montera sur la scène du Super Bowl, mais ce sera sa première prestation en tant que tête d’affiche de l’événement. En 2022, Lamar était l’une des nombreuses icônes présentes dans le showcase hip-hop de la côte ouest de Dr. Dre : Snoop Dogg, Mary J. Blige et Eminem étaient également présents pour jouer leurs tubes devant un public de 100 millions de personnes.

Usher était la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps de l’année dernière, qui a non seulement remporté trois nominations aux Emmy Awards, mais est également devenu le spectacle de mi-temps le plus regardé de tous les temps.

Apple Music présentera le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025, qui aura lieu au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans le 9 février. Il sera également diffusé sur Fox.