Kendrick Lamar sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025

La dernière fois que Lamar s’est produit sur la scène du Super Bowl, c’était en 2022, dans le cadre de la première vitrine de l’événement consacrée à la musique hip-hop, dirigée par les superstars de la côte ouest Dr. Dre et Snoop Dogg, ainsi que par Eminem, 50 Cent et Mary J. Blige.

« Kendrick Lamar est un artiste et un performer unique en son genre », a déclaré Jay-Z, le fondateur de Roc Nation, dans un communiqué. « Son amour profond pour le hip-hop et la culture nourrit sa vision artistique. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l’échelle mondiale. Le travail de Kendrick transcende la musique et son impact se fera sentir pendant des années. »

Lamar, artiste 17 fois lauréat d’un Grammy, est devenu célèbre après la sortie de son deuxième album, « Good Kid, MAAD City », en 2012. Largement reconnu comme un parolier talentueux, il a remporté un prix Pulitzer en 2018 pour son album « DAMN » et a été nominé aux Oscars en 2019 pour « All the Stars », sa chanson avec SZA tirée de la bande originale de « Black Panther ».

Il a fait les gros titres cette année grâce à sa querelle très médiatisée avec Drake, qui a commencé avec son apparition sur la chanson « Like That » de Future et Metro Boomin en mars. Drake a rapidement répondu, ce qui a donné lieu à un échange de chansons truffées d’attaques personnelles et d’accusations acerbes. « Not Like Us », sorti en mai, est devenu son quatrième single numéro 1 et est resté dans le classement Billboard Hot 100 pendant 17 semaines.

Lamar a fait un tour d’honneur lors d’un concert organisé par Juneteenth au Kia Forum d’Inglewood, en Californie, où il a interprété « Not Like Us » à plusieurs reprises. L’événement, diffusé sur Amazon Prime Video, a été considéré comme un moment d’union pour Los Angeles, avec la participation de héros locaux, dont Dr. Dre.