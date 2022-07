Kendrick Lamar réagit aux pleurs d’un agent de sécurité pendant “Love”

Après sa performance épique à Rolling Loud Miami, Kendrick Lamar s’est arrêté pour une rare interview avec Jazlyn alias JazzyWorld.

Kendrick Lamar est au milieu de sa sortie mondiale intitulée La tournée Big Steppers. Même s’il est sur sa propre tournée, il est toujours en tête d’affiche de festivals à travers le monde. Le week-end dernier, il a fait la une du dernier jour de Rolling Loud Miami. Il a fermé la scène du festival en faisant sortir Kodak Black et Baby Keem pour surprendre la foule. Sa tournée n’a débuté qu’il y a deux semaines mais est déjà devenue virale sur les réseaux sociaux.

Kendrick Lamar réagit à la vidéo virale d’un agent de sécurité pleurant pendant sa performance.

Une vidéo est récemment devenue virale de Kendrick interprétant son morceau “Love” lors d’une tournée et c’était trop pour un agent de sécurité sur place. L’agent de sécurité pouvait être vu en train de s’effondrer et de pleurer dans la vidéo et ressentait la musique à ce moment-là.

Une fois que Kendrick Lamar a terminé son set à Rolling Loud et a quitté la scène, il s’est arrêté pour une rare interview avec Jazlyn alias JazzyWorld. Dans l’interview, elle a interrogé Kendrick sur le clip viral et il admet que c’est ce que la musique est censée faire, mais s’est demandé ce que le garde de sécurité traversait.

Vous pouvez regarder Kendrick discuter du clip viral ci-dessous.