Kendrick Lamar pourrait-il attirer Taylor Swift au Super Bowl ? Pop Shop Podcast

Lorsque Kendrick Lamar a été annoncé comme tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025 ce week-end, l’annonce a suscité des questions brûlantes. Dans le nouveau podcast Billboard Pop Shop, Katie et Keith répondent à ces questions.

Que va-t-il interpréter ? Son invitation doit-elle être considérée comme un geste « anti-Drake » après leur bataille de rap enflammée du printemps dernier ? Et quels invités spéciaux pourraient le rejoindre sur scène ? Il a beaucoup de choix, après tout, compte tenu de ses collaborations de haut niveau avec tout le monde, de Taylor Swift à Beyoncé. Si Lamar persuade Swift d’interpréter leur remix de « Bad Blood » de 2015, ce serait la première fois qu’elle monterait sur la scène de la mi-temps du Super Bowl, tandis que ce serait la troisième apparition de Beyoncé (en tête d’affiche en 2013 et avec Coldplay en 2016) si elle apparaît sur « Freedom » en 2016.

Écoutez le podcast complet ci-dessous :

Également dans l’émission, nous avons des nouvelles sur les classements de Sabrina Carpenter Court et doux passe une deuxième semaine au sommet du classement des albums Billboard 200 et comment « A Bar Song (Tipsy) » de Shaboozey ne lâchera jamais la première place du classement des chansons Billboard Hot 100. De plus, les nominations aux CMA Awards 2024 ont été annoncées lundi, et l’album country de Beyoncé Carter le cow-boy n’a reçu aucun signe de tête. Nous parlons de la réaction à son refus.

