Kendrick Lamar parle de se retirer des yeux du public dans une nouvelle interview

Kendrick Lamar s’ouvre sur sa décision de s’éloigner des projecteurs ces dernières années dans une nouvelle interview avec Revue Citoyenne.

A ce stade de sa carrière, les fans de Kendrick Lamar savent déjà exactement ce qu’ils peuvent attendre de lui : sortir un album, partir en tournée, disparaître quelques années, et recommencer. Ce dernier cycle d’albums, cependant, il est allé encore plus longtemps entre les projets, ajoutant encore plus de mystique à sa vie personnelle déjà privée.

Maintenant, le natif de Compton parle de cette solitude, révélant pourquoi il choisit de rester en dehors des réseaux sociaux et comment il sépare sa personnalité publique de qui il est hors scène.

“La personne que les gens voient maintenant est la personne que j’ai toujours été”, a-t-il déclaré. Citoyen dans une nouvelle interview. “Pour moi, la question de la confidentialité n’a jamais été un problème que j’ai dû résoudre avec une pleine intention. C’est juste qui je suis. Si je sens que je dois me retirer, je me retire tout simplement. Je ne m’en plaindrai pas.

Il a poursuivi en parlant de son manque de présence sur les réseaux sociaux, admettant: “Je ne sais pas vraiment comment l’utiliser comme ça pour être à 100% réel avec vous.”

Lamar a également parlé de tout ce qui vient avec le fait d’être un artiste à cette échelle, disant qu’il doit se tenir responsable et trouver une sorte d’équilibre.

“Et moi étant réaliste et me tenant responsable de cela, cela ne m’a jamais vraiment frustré quand les choses devenaient un peu incontrôlables parce qu’en fin de compte, je savais que je serais capable de l’équilibrer à cause de qui je suis”, a-t-il expliqué.