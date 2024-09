Kendrick Lamar mérite d’être la tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl

Kendrick Lamar sera la tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl LIX à la Nouvelle-Orléans en février prochain, ce qui ajoutera une nouvelle touche prestigieuse à la carrière du lauréat du prix Putlizer. Et pourtant, la plupart des discussions autour de cette décision se sont concentrées sur un autre artiste : Lil Wayne.

Le natif de Hollygrove, le plus grand rappeur de tous les temps originaire de la Nouvelle-Orléans, avait ouvertement convoité l’opportunité de se produire sur la plus grande scène devant un public local. Et s’il n’a pas encore réagi à la sélection de la NFL, plusieurs de ses pairs ont pris la parole en sa faveur, laissant entendre leur frustration.

Une grande partie de cette colère a été dirigée contre JAY-Z, qui, avec Roc Nation, a aidé à organiser le spectacle de la mi-temps depuis 2020. Cam’ron a laissé entendre que ce camouflet était une façon pour Hov de se « venger » de son ancien rival Weezy, tandis que Nicki Minaj l’a accusé d’entretenir de la « haine » contre elle-même, Birdman et Drake, les alliés les plus anciens et les plus proches de Wayne.

Bien qu’il y ait certainement un argument pour que Lil Wayne se produise lors d’un Super Bowl organisé à la Nouvelle-Orléans, ce qui est perdu dans toute cette agitation et ces accusations, c’est que, selon toutes les mesures objectives, Kendrick Lamar mérite absolument et à cent pour cent d’être la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de l’année prochaine.

Voici pourquoi.

Aucun rappeur n’a connu une meilleure année 2024 que Kendrick Lamar

Kendrick Lamar est l’homme parfait du moment, compte tenu de son caractère incontournable en 2024. Il a commencé l’année en livrant un couplet cinglant sur le tube numéro un de Future et Metro Boomin, « Like That », dans lequel il a fait savoir à ses contemporains des « trois grands », Drake et J. Cole, que c’était « juste le grand moi ».

Alors que Cole a riposté en agitant rapidement le drapeau blanc, Drizzy s’est laissé entraîner dans une bataille lyrique à laquelle, avec le recul, il n’était pas du tout préparé. Le blitzkreig de « Euphoria », « 6:16 in LA », « Meet the Grahams » et « Not Like Us » — sortis en l’espace de cinq jours — a éliminé le rappeur le plus populaire du monde avec une facilité surprenante.

Kendrick a même battu Drake à son propre jeu puisque « Not Like Us » a atteint le sommet du Billboard Hot 100 (deux fois), est devenue la chanson la plus vendue aux États-Unis cette année et, pour couronner le tout, a battu plusieurs des records de streaming des 6 Dieux. « Not Like Us » a non seulement dominé l’été 2024, mais elle pourrait bien entrer dans l’histoire comme la chanson la plus dissidente de tous les temps – oui, détrônant même « Hit ‘Em Up » et « Ether ».

Le tour de victoire de K. Dot a pris la forme de son concert Pop Out en juin, où il a essentiellement dansé sur la tombe de Drake aux côtés de Dr. Dre, YG et ses frères Black Hippy tout en unissant les factions rouges et bleues de Los Angeles, prouvant qu’il est toujours le bon enfant dans la ville mAAd.

En février, Kendrick devrait monter sur la scène du Super Bowl avec encore plus de trophées à son actif, « Not Like Us » étant pressenti pour le succès aux Grammy Awards 2025, qui auront lieu exactement une semaine avant le Big Game.

Qui de mieux pour écrire l’histoire du hip-hop ?

Kendrick Lamar deviendra le premier rappeur à être seul en tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl lorsqu’il foulera le sol du Caesars Superdome le 9 février. Qui de mieux pour marquer l’histoire du hip-hop que le meilleur rappeur de sa génération ?

Alors que Dr. Dre était techniquement le premier rappeur à être la tête d’affiche de l’événement annuel en 2022, il était rejoint par un casting de stars comprenant Eminem, Snoop Dogg, Kendrick, Mary J. Blige et l’invité spécial 50 Cent.

Avant cela, les rappeurs étaient relégués à des caméos mineurs pour des groupes pop majeurs (voir : Queen Latifah en 1998 ; Nelly en 2001 ; Diddy et Nelly à nouveau en 2004 ; Nicki Minaj et CeeLo Green en 2012 ; Missy Elliott en 2015 ; et Travis Scott et Big Boi en 2019).

En tant que genre le plus influent culturellement des dernières décennies, avec les prouesses commerciales qui vont avec, le hip-hop ne devrait plus être confiné à la marge ou obligé de réunir certaines de ses plus grandes stars pour justifier une place au Super Bowl.

Alors que d’autres légendes du sport peuvent prétendre mériter d’être à elles seules la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps (notamment Lil Wayne), Kendrick s’est distingué comme le rappeur vivant le plus important à bien des égards cette année. De plus, innover est déjà dans son ADN, comme le prouve sa victoire historique au prix Pulitzer en 2018 pour CONDAMNER.

Un catalogue digne d’un championnat

Kendrick possède un solide catalogue de hits qui pourrait facilement remplir une setlist de 15 minutes digne du Super Bowl. « Swimming Pools (Drank) », « Bitch, Don’t Kill My Vibe », « Money Trees », « mAAd city », « Alright », « HUMBLE. », « DNA. », « Family Ties », « Not Like Us » — faites votre choix.

Il ne manque pas de collaborations de haut niveau, ouvrant la porte à des invités de marque comme Eminem, Beyoncé, Rihanna, Travis Scott, J. Cole, SZA, Future, Metro Boomin, Dr. Dre et U2. Les options sont alléchantes. Qui sait, peut-être qu’il recréera même son spectacle Pop Out et fera venir la moitié de Los Angeles sur scène à NOLA ?

La question de savoir si Kendrick interprétera « Not Like Us » est intéressante. Le succès phénoménal de la chanson a sans aucun doute contribué à ce qu’il obtienne la représentation à la fin du concert, mais la perspective de le voir traiter Drake de « pédophile certifié » devant des centaines de millions de téléspectateurs (y compris des enfants) suffit à faire frémir n’importe quel sponsor d’entreprise dans sa loge.

Peut-être que laisser le rythme hyphy de Mustard résonner pendant quelques instants serait suffisant. Ou peut-être qu’interpréter « Like That » au lieu de « Not Like Us » serait un moyen plus sûr pour Kendrick d’imposer son autorité sur Drake au Super Bowl sans se mettre en travers de la route de la NFL.

L’artiste le plus précieux du rap

Le baron de Compton est largement considéré comme l’un des artistes les plus électrisants du hip-hop, voire de la musique, et a foulé les plus grandes scènes du monde, notamment le Super Bowl. Alors que les célèbres rageurs Travis Scott et Playboi Carti ont tendance à enflammer les foules avec l’énergie pure d’une bombe atomique, Kendrick ressemble davantage à un missile à tête chercheuse, une puissance de feu contrôlée qui peut exploser précisément au bon moment.

Il suffit de revoir sa performance puissante sur le thème de la prison et des tribus aux Grammy Awards de 2016, qui a visiblement effrayé certains des participants blancs dans le public. Ou son medley théâtral et savamment chorégraphié lors de la même cérémonie de remise de prix deux ans plus tard. Et qui peut oublier l’image biblique du sang coulant sur son visage depuis une couronne d’épines incrustées de diamants à Glastonbury en 2022 ?

La grande valeur de production de Kendrick et ses sets soigneusement organisés se sont également traduits par de grosses sommes d’argent. Sa tournée Big Steppers, qui a fait le tour du monde entre 2022 et 2024 pour soutenir M. Morale et les grands pasfut à un moment donné la tournée Hip Hop la plus rentable de tous les temps, générant plus de 110 millions de dollars.

En tant que l’un des joueurs les plus époustouflants et les plus rentables du moment, la NFL sait ce qu’elle attend de Kendrick Lamar.

Un pari plus sûr

Comme l’a soutenu Charlamagne Tha God Le Club du petit déjeuner Cette semaine, Kendrick Lamar est meilleur en affaires que Lil Wayne, surtout quand on considère que le Super Bowl met en jeu des milliards de dollars de la part de certaines des plus grandes marques du monde.

« Si je dois prendre une décision commerciale en 2024 et que je regarde l’année monstrueuse que Kendrick vient de vivre et que j’attends avec impatience février 2025 – peut-être que Kendrick sort un album – qui va nous attirer le plus de regards, le plus de streams, le plus d’engagement sur les réseaux sociaux ? », a demandé la personnalité de la radio de manière rhétorique.

Après sa victoire très médiatisée sur Drake dans ce qui a été considéré par beaucoup comme la plus grande bataille de rap de tous les temps, Kendrick a plus de chances d’attirer les téléspectateurs que Lil Wayne, une légende certifiée du rap avec une panoplie de tubes mais dont le sommet commercial (et sans doute créatif) est derrière lui et qui n’a pas été particulièrement prolifique ces dernières années, en dehors de longs métrages qui ont volé la vedette.

Bien que Tunechi ait lui-même signé des contrats importants au fil des ans, le MC de pgLang s’est également avéré être un véhicule de marque polyvalent en dehors du rap, en s’associant à tout le monde, de Louis Vuitton et Chanel à Converse et CashApp, dont certains pourraient bien finir par acheter du temps d’antenne pendant le Super Bowl.

Un nouvel album à l’horizon ?

Entre l’extrait de chanson au début de son clip « Not Like Us », les allusions de proches collaborateurs comme Terrace Martin, le fait que cela fait plus de deux ans depuis sa dernière sortie complète et l’opportunité évidente de capitaliser sur son conflit avec Drake, tout indique que Kendrick Lamar sortira un nouvel album dans les mois à venir.

Cela cadrerait parfaitement avec son spectacle de mi-temps du Super Bowl, à la Beyoncé en 2013 ou Usher en 2023.

Les artistes du Super Bowl ne sont pas déterminés par leur lieu de résidence

Bien que les spectacles de mi-temps du Super Bowl du passé aient été influencés par le lieu, comme la célébration de Motown à Pontiac, Michigan en 1982 ou la performance « Salute to Hollywood’s 100th Anniversary » à Pasadena, Californie en 1987, cela a rarement été le cas depuis que Michael Jackson a été la tête d’affiche du spectacle en 1993, établissant le format actuel des musiciens populaires se produisant au Big Game.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de 2004 à Houston n’était pas dirigé par Beyoncé ou Destiny’s Child, mais par Janet Jackson, Justin Timberlake et d’autres ; l’itération de 2006 à Detroit n’était pas dirigée par Eminem, Stevie Wonder ou Diana Ross, mais par les Rolling Stones ; et la même chose s’est produite lors du spectacle de 2019 à Atlanta, qui n’était pas dirigé par OutKast, TI ou l’un des innombrables groupes nés dans la Mecque noire, mais par les rockers aux yeux bleus de Californie, Maroon 5.

Au cours des dernières décennies, le concert de Dr. Dre à la mi-temps du concert à Los Angeles il y a deux ans a été une rare exception à cette règle. Et si JAY-Z a fait les frais des critiques des autres rappeurs et des fans de Lil Wayne pour l’avoir soi-disant snobé dans sa ville natale, la décision ne lui appartient pas entièrement.

Selon le Charlotte Observer« Le processus commence avec un panel qui inclut le directeur du divertissement de la NFL, les membres de la société de production de la NFL et le réalisateur et producteur du spectacle de la mi-temps. Une liste de candidats est ensuite transmise à la ville hôte du Super Bowl pour une décision finale. » Donc si les fans de Wayne doivent avoir un problème avec quelqu’un, c’est avec sa ville natale.