Kendrick Lamar lance la tournée “The Big Steppers”

Hier soir, Kendrick Lamar a lancé sa tournée «The Big Steppers» à Oklahoma City et a fait tomber la baraque aux côtés de Baby Keem et Tanna Leone.

Vers la fin avril, Kendrick Lamar est revenu de sa pause en annonçant son nouvel album, M. Morale et les grands pas. Depuis lors, l’album est sorti et les dates de la tournée ont été fixées pour une sortie familiale pgLang intitulée à juste titre La tournée des grands pas à pas.

S’il y a bien une chose que l’on sait sur Kendrick, c’est qu’il va vous donner l’album, partir immédiatement en tournée, puis rapidement rentrer chez lui. Dans cet esprit, il est préférable de l’attraper pendant que vous le pouvez et les participants de l’Oklahoma l’ont fait.

Kendrick Lamar donne le coup d’envoi de la tournée Big Steppers à Oklahoma City

Hier soir, Kendrick Lamar a lancé son retour très attendu sur scène à Oklahoma City et l’a fermé aux côtés de sa famille collective créative pgLang Baby Keem et Tanna Leone. Le début de la tournée marque la fin d’une interruption de cinq ans depuis la dernière fois que Kendrick était sur la route. La tournée mondiale comprend 65 spectacles et sera produite par Live Nation et se terminera à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 17 décembre.

Le set de Kendrick comprend des performances de ses nouvelles chansons “Silent Hill”, “N95” et “Savior” en plus de hits en tête des charts comme “HUMBLE.”, “Money Trees” et “Alright”.

Vous pouvez cliquer ci-dessous pour regarder l’énergie folle que la foule de l’OKC a apportée lors de la soirée d’ouverture ci-dessous.

Pour plus d’informations sur la visite et pour les billets, visitez oklama.com