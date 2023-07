Kendrick Lamar, Janet Jackson et bien d’autres en tête d’affiche du ONE Musicfest

ONE Musicfest fait suite au festival à guichets fermés de l’année dernière avec Kendrick Lamar, Janet Jackson, Megan Thee Stallion et bien d’autres pour 2023.

La saison des festivals bat son plein et si vous pensez que vous avez fait vos plans et que vous pouvez vous asseoir et vous détendre, FAUX. ONE Musicfest est arrivé comme un voleur dans la nuit et a laissé tomber une énorme programmation pour 2023. La programmation est si bonne que vous devrez emmener votre conjoint, votre mère, les enfants et peut-être même grand-mère. ONE Musicfest 2023 aura lieu le 28 et 29 octobre au parc du Piémont. Les têtes d’affiche du festival seront Kendrick Lamar, Janet Jackson, Brent Faiyaz, et Megan Thee Stallion. Si, pour une raison quelconque, cela ne suffit pas à vous faire assister aux actes de soutien, le travail sera fait. Clé Glock, TEMS, Kodak Black, Killer Mike, Bryson TillerNelly, KRS-ONE, Too Short, Waka Flocka, Trina, Goodie Mob, Jadakiss, The Dream et bien d’autres sont au programme.

Vous pouvez récupérer vos billets sur le site officiel ici avant que le prix des billets n’augmente. Les groupes de lève-tôt de l’admission générale sont déjà épuisés, le temps presse donc. L’année dernière a attiré plus de 50 000 personnes et cette année ne sera pas différente. Ne restez pas en reste et finissez par regarder depuis Instagram alors que vous pourriez obtenir des billets MAINTENANT.