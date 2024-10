Kendrick Lamar explique la signification plus profonde de « Not Like Us »

Pour Kendrick Lamar, son hymne haineux accrocheur « Not Like Us » cache bien plus que son mépris pour Drake.

Cinq mois après avoir abandonné le morceau dissident, qui a mis fin de manière décisive à la légendaire querelle de rap entre les rappeurs plus tôt cette année, Lamar a expliqué dans une récente interview que la chanson est « l’énergie de qui je suis, le type d’homme que je représente ».

Lamar, originaire de Compton, a réfléchi à la signification personnelle de son morceau dissident de Drake dans une conversation approfondie avec SZA, collaborateur de « All the Stars », pour Le bazar de Harper. « Not Like Us », sorti en mai, était la dernière entrée de Lamar dans ses allers-retours enflammés avec Drake.

Les deux lauréats des Grammy Awards ont commencé à échanger des coups musicaux en mars après que Lamar soit apparu dans « Like That » de Future et Metro Boomin pour rejeter l’idée que lui, Drake et J. Cole étaient au même niveau. Cole avait laissé entendre cela dans un couplet de la chanson de Drake de 2023 « First Person Shooter ». Début mai, le problème était bien avancé puisque Lamar et Drake ont chacun sorti plusieurs morceaux dissidents et échangé des couplets cinglants alléguant la violence domestique et les abus sexuels sur les enfants.

Puis « Not Like Us », produit par DJ Mustard, est entré en scène et les fans de rap ont déclaré Lamar vainqueur. La chanson est devenue un succès quasi instantané car elle est rapidement devenue viral sur les réseaux sociaux. Lors de la célébration du 19 juin de Lamar au Kia Forum, « Not Like Us » a constitué une grande finale inoubliable.

« Not Like Us » représente un homme qui a de la morale, a déclaré Lamar à SZA.

« Il a des valeurs, il croit en quelque chose, il s’appuie sur quelque chose. Il ne fait pas de complaisance », a-t-il déclaré. « C’est un homme qui peut reconnaître ses erreurs et ne pas avoir peur de les partager et qui peut approfondir ses idéologies ou ses expériences basées sur la peur pour pouvoir les exprimer sans avoir l’impression d’être moins un homme. »

Il a ajouté : « Si je pense à « Pas comme nous », je pense à moi et à quiconque s’identifie à cela. »

Au cours de l’interview, qui ne faisait aucune mention de Drake, Lamar a déclaré à SZA qu’il ne croyait pas qu’il était « une personne en colère », soulignant qu’il croyait en l’amour et la guerre et qu’il canalisait cette croyance dans sa musique.

« Il suffit de leur permettre d’exister et de leur permettre de circuler à travers moi », le Lauréat du prix Pulitzer dit. « C’est ce que je crois. »

Lamar, qui a filmé le clip « Not Like Us » à Compton, reviendra sur la scène du Super Bowl l’année prochaine après avoir participé au spectacle de la mi-temps 2022 avec Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige et 50 Cent. Roc Nation, Apple Music et la NFL ont annoncé en septembre qu’il serait la tête d’affiche du spectacle de mi-temps de l’année prochaine, le 9 février au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans.

Malgré son succès estival et son prochain passage au Super Bowl, Lamar a déclaré dans l’interview que la musique n’était pas son « objectif final ».

« Je suis épanoui en partageant mes expériences avec les jeunes et en leur permettant d’entendre ces histoires, d’entendre ces expériences et de les rattraper », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il valorise davantage de communication « avec les gens en général ».

« La musique n’est qu’un vaisseau pour m’y amener. »