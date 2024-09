Kendrick Lamar et Drake ont discuté avant de se disputer, déclare Joe Budden

Joe Budden a fait une déclaration surprenante à propos du conflit entre Kendrick Lamar et Drake, affirmant qu’ils ont parlé avant de s’engager dans une guerre lyrique l’été dernier.

S’exprimant dans le dernier épisode de son podcast éponyme, l’ancien rappeur de Slaughterhouse a cité des spéculations internes selon lesquelles les rivaux du rap « ont eu une discussion » avant d’échanger des chansons de diss pour décrire les règles de la bataille.

« J’ai entendu dire que Drake et Kendrick avaient eu une discussion avant la sortie de leur premier disque. Je ne sais pas si c’est vrai ou non, mais j’ai entendu dire qu’ils avaient discuté ! » a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur cette prétendue conversation, Budden a déclaré : « Ça s’est passé comme la partie Teddy Pendergrass de la merde », faisant référence à l’intro rêveuse mais désobligeante de « Euphoria » de Kendrick, qui échantillonne le morceau de 1981 du chanteur soul « You’re My Latest, My Greatest Inspiration ».

« Hé, comment veux-tu que ça se passe ? » a-t-il continué, imaginant ce que Kendrick aurait demandé à Drake lors de leur prétendue conversation. « Qu’est-ce qu’on fait ? Oh, on rappe ? Ok, alors continuons comme ça ouf. Et il ne l’a pas gardé ouf donc…

« Ce n’est même pas du vrai thé. C’est juste du thé parce que lui dire ça au téléphone, c’est comme savoir ce que ça fait quand on est sur le point de défoncer un négro. Laisse-moi l’appeler et m’en assurer d’abord. Hé mec, on fait ça pour de vrai ? »

Yooo !!! Joe Budden a dit que Drake et Dot ont parlé avant que les morceaux diss ne sortent et que Dot prévenait le garçon. 🤣🤣 pic.twitter.com/3LQ1Ry8Sa3 — Zac Chalmers (@zacchalmers88) 11 septembre 2024

Joe Budden s’est souvent impliqué dans les conflits entre les poids lourds du hip-hop.

En juillet, Budden a répondu à l’affirmation de Kendrick Lamar tout au long de la bataille selon laquelle Drake est un étranger dans le hip-hop, se demandant si le Canadien appartient vraiment à la culture.

« La culture est l’endroit où Kendrick a orienté sa conversation : comment t’habilles-tu ? Qui est ton coiffeur ? Es-tu un bon père ? Sais-tu danser ? Tes gifles ? Quel est ton quartier ? Avais-tu un surnom quand tu étais plus jeune ? C’est ce genre de choses qui a attiré l’attention de Kendrick », a-t-il déclaré sur le site Sac de carburant podcast.

« Je crois que ces gens-là ont créé le hip-hop », a-t-il ajouté, établissant une distinction entre les créateurs et les imitateurs qui se contentaient d’observer la culture de loin et « voulaient un peu de ça ».

Bien que Budden n’ait pas placé Drake, un ancien acteur adolescent qui a grandi dans une banlieue de Toronto, dans la dernière catégorie, il l’a critiqué pour avoir acheté la bague d’un million de dollars de 2Pac et pour avoir porté le manteau de fourrure rose de Cam’ron alors qu’il jouait avec Dipset.

« Même si ce n’est pas ton intention, tu dois savoir comment ça se passe », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais été avec Drake et Kendrick, mais entendre Kendrick dire, « Vous courez à Atlanta quand vous avez besoin d’un solde de contrôle… »

« C’est comme si je disais : « Oh, tu as remarqué ça aussi ». Parce que je l’ai remarqué. Je comprends ce que tu essayes de dire. Et tu es probablement la seule personne qui pourrait le dire, et ce serait efficace et percutant. »

Budden a ensuite ouvertement demandé si Drake « se souciait » de la culture hip-hop, en déclarant : « Je ne répondrai pas à cette question, mais peut-être. Peut-être. »