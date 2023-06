Kendrick Lamar et Baby Keem reviennent pour « The Hillbillies »

Kendrick Lamar et Baby Keem reviennent avec ‘The HillBillies’ et taquinent une éventuelle performance à venir au Camp Flog Gnaw.

Une fois que Kendrick Lamar sort son album il nous offre un tour du monde puis retourne en hibernation. Cette fois-ci, avec lui qui n’est plus sur TDE et le patron de pgLang, les choses semblent différentes. Sa tournée mondiale est terminée et maintenant il livre encore plus de musique. Aujourd’hui, Kendrick est revenu aux côtés de Baby Keem avec « The Hillbillies ». A la première écoute, il semble se moquer du flow de Drake sur ‘Sticky’. Cependant, peut-être que tout le monde atteint juste et ce n’est rien.

La vidéo vide les images de la caméra de leur temps ensemble en tournée et donne un aperçu rare des coulisses Kendrick. La partie la plus surprenante de la vidéo est probablement une apparition de Tyler The Creator. Tous les trois sortent leurs fouets à l’ancienne devant le Dodger Stadium. Tyler apparaît pour montrer une épingle Camp Flog Gnaw tout en pointant vers le panneau du stade. La seule chose que l’on pourrait en tirer est que Kendrick & Keem seront les têtes d’affiche du Camp Flog Gnaw au Dodger Stadium. Espérons que les Range Brothers nous proposent bientôt plus de musique sous la forme d’un projet collaboratif juste à temps pour l’été.