Kendrick Lamar donne un aperçu rare de sa relation avec ses enfants

Kendrick Lamar s’ouvre sur le fait d’être père, donnant aux fans un aperçu rare des leçons qu’il a apprises depuis qu’il a des enfants.

Dans une nouvelle interview avec W Magazine, le rappeur a parlé de sa famille et de toutes les leçons de vie qu’il a apprises depuis qu’il est devenu père. Alors que les fans savaient que Lamar avait eu un enfant pendant sa longue interruption de la sortie de musique, ils n’ont découvert son deuxième qu’à sa sortie M. Morale et les grands pas plus tôt cette année, prouvant à quel point il garde sa vie de famille privée.

“Souvent, nous jouons avec l’idée et ne savons pas nécessairement si c’est réel, jusqu’à ce que vous le ressentiez. Mes enfants m’ont permis, dans leur développement en tant qu’êtres humains commençant à marcher et à parler, de retirer mon ego, de savoir que mes enfants aussi auront leur propre indépendance », a expliqué Lamar. “Cela me permet de comprendre l’amour inconditionnel de ma part.”

Il a poursuivi: «Vais-je leur permettre d’être eux-mêmes? Vais-je leur permettre de voyager dans le monde et d’expérimenter la vie pour ce qu’ils savent ? C’est l’amour, pour moi.

Le natif de Compton a poursuivi en disant qu’en apprenant l’amour inconditionnel de ses enfants – qu’il partage avec son amour de longue date Whitney Alford – il a modifié la façon dont il gère ses relations avec les autres dans sa vie.