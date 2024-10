Kendrick Lamar domine avec huit prix

Parmi les autres gagnants notables figuraient Nicki Minaj avec l’album hip hop de l’année, Sexyy Red en tant qu’artiste hip hop révolutionnaire et Missy Elliott en tant que meilleure interprète live.

L’artiste Not Like Us a été nominé pour un total de onze prix.

Le rappeur américain Kendrick Lamar a volé la vedette aux BET Hip Hop Awards 2024, remportant huit prix, dont celui de la chanson de l’année et celui de l’artiste de l’année.

Malgré les performances et les grands gagnants, certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer les récompenses.

Il y a également eu des performances live de Trina, Yung Miami, Juicy J et 2 Chainz.

« Je suis tellement heureux que nous soyons arrivés jusqu’ici. Je veux que tout le monde sache d’où vous venez n’a pas vraiment d’importance, ce qui se passe dans votre cerveau peut vous amener au niveau suivant et au-delà. »

« J’ai toujours eu cette idée et cette vision, encore aujourd’hui, de prendre le son et de faire passer les choses au niveau supérieur », a déclaré le lauréat 10 fois aux Grammy Awards en acceptant son prix.

Le hitmaker de Highest in the Room, Travis Scott, a également remporté le prix I Am Hip Hop, récompensant son travail en tant que producteur et artiste pendant plus d’une décennie.

La liste complète des gagnants :

Meilleure vidéo hip hop : Kendrick Lamar – Not Like Us

Meilleure collaboration : Metro Boomin, Future, Kendrick Lamar – Like That

Meilleur duo ou groupe : Future et Metro Boomin

Meilleure interprète live : Missy Elliott

Parolier de l’année : Kendrick Lamar

Réalisateur vidéo de l’année : Dave Free et Kendrick Lamar

Chanson de l’année : Kendrick Lamar – Not Like Us

Album hip hop de l’année : Nicki Minaj – Pink Friday 2

Artiste hip-hop de l’année : Kendrick Lamar

Meilleur artiste hip hop révolutionnaire : Sexyy Red

L’arnaqueur de l’année : 50 Cent

Sweet 16 : Meilleur couplet en vedette : Kendrick Lamar – Like That (Future, Metro Boomin et Kendrick Lamar)

Piste d’impact : Kendrick Lamar – Pas comme nous

Meilleur flux international : Ghetts

Prix ​​Je suis hip-hop : Travis Scott

Producteur de l’année : L’Alchimiste

Meilleure plateforme hip hop – Club Shay Shay

DJ de l’année – The Alchemist