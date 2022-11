Kendrick Lamar dévoile le visuel de “Rich Spirit”

Kendrick Lamar sort enfin le clip de ‘Rich Spirit’ de son album double-disque M. Morale et les grands pas.

Kendrick Lamar a refait surface vers la fin de 2021 et nous a mis à jour sur toutes choses, Kendrick. Il a révélé qu’il quittait TDE et se concentrait sur sa famille pgLang tout en promettant un nouvel album bientôt. Cette année, il a livré cet album sous la forme de l’album double disque M. Morale et les grands pas. Du début à la fin, l’album a été l’album le plus vulnérable de Kendrick à ce jour. Il a ouvert les portes de son voyage en tant que père, fils, rappeur et être humain.

Kendrick publie le visuel pour le morceau préféré des fans “Rich Spirit”

À la fin de 2022, nous avons non seulement obtenu un album de Kendrick Lamar, mais également une tournée mondiale et des visuels incroyables. Le premier visuel sorti par Mr. Morale and The Big Steppers était la chanson entraînante « N95 ». Oklama a enchaîné avec le court métrage Nous pleurons ensemble mettant en vedette Taylor Paige. Ces deux vidéos auraient été tournées en mars 2020.

Pour son dernier visuel, Kendrick bénit les fans avec une vidéo pour l’un de leurs morceaux préférés de l’album Rich Spirit’. La vidéo est simple mais élégante et la cinématographie est folle.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.